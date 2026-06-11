iPhone落海5米深 沉港底1小時仍「奇蹟生還」
台中一名遊客日前到澎湖旅遊，10日中午在馬公石泉漁港碼頭釣魚時，不慎將放在口袋內的蘋果手機掉入港區海中，只好緊急向澎湖潛水業者求助下海「打撈」，潛水教練顏啓田下海協尋後，果於8分鐘後在5米身港底尋獲，意外的是，落海1個小時，手機送回台中檢測後，未有發現進水情形，與其標榜IP68等級，可在最深6公尺的水中最長停留30分鐘也算符合。
這名掉落手機的遊客，由於當天下午4時就要搭機返回台灣，但為不讓手機石沉大海，經過多方聯繫，才找到潛水教練顏啓田下海協尋。
經營位於鎖港的「21％潛水店」的顏啓田表示，當天中午接獲求助電話，失主焦急表示手機掉入港區海中，希望能協助打撈。由於失主即將離開澎湖，他決定接下這項特殊任務。
顏啓田說，原本以為簡單裝備浮潛方式即可處理，但實際抵達現場後發現，能見度不到一個手臂距離，且港區水深約4至5公尺，加上附近牡蠣養殖密集，海底泥沙堆積，能見度極差，只能返回岸上改換重裝備，背負氧氣瓶重新下潛搜尋。
所幸失主提供的落水位置相當準確，他沿著推測區域仔細摸索，約8分鐘後便在5公尺深的海底淤泥中發現手機。
更讓人意外的是，當手機被翻起時，螢幕竟然仍可正常亮起，讓在場人員都相當驚訝。顏啓田笑說，原本只希望能幫忙找回資料，沒想到手機本身還能正常使用，「真的很佩服現在手機的防水能力」。
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