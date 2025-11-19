生活中心／李明融報導

澳洲網紅惠特利（Skye Wheatley）近日在社群平台分享一項iPhone功能，傳授可能可以找到伴侶出軌的秘密技巧，且還可以找到刪除1個月內的對話紀錄，這超PO上網後立刻引發廣大回響，有不少網友親自實測，發現真的有用，甚至釣出私家偵探曝光iOS特有的「出軌留言區」。





iPhone藏「出軌天堂」？網紅「3步驟」揭伴侶行蹤：刪對話沒用

惠特利近期在網路上分享，iPhone內建的「出軌天堂」。（圖／翻攝自@skyemareewheatley TikTok）

廣告 廣告

網紅惠特利近期在TikTok上PO影片分享，表示只要開啟iPhone內建的「訊息」App，接著點選左上角「編輯」，最後選擇「顯示最近刪除」（Show Recently Deleted），就能查看最近30天被刪除的對話紀錄，惠特利還不忘特別提醒粉絲們在使用這招之前，「小心查閱，後果自負」。影片曝光之後，引發網友熱議，不少人實際去實測後紛紛證實確實有用，她在懷孕40周的時候查到丈夫出軌，部落客梅西納（Bella Messina）表示，「這個功能確實非常有用」，許多用戶得知這個功能之後，還有人直呼「這救了我一命」。





iPhone藏「出軌天堂」？網紅「3步驟」揭伴侶行蹤：刪對話沒用

私家偵探也分享另一個偷吃方法，透過備忘錄也能做到。（圖／翻攝自pexels）

根據《紐約郵報》指出，私家偵探克羅夫茨（Cassie Crofts）還分享，出軌者經常使用更隱密的方式隱藏行蹤，許多人會利用iPhone、iPad和MacBook內建的備忘錄應用程式進行秘密通訊，只要建立新備忘錄，點選「更多」按鈕並選擇「分享備忘錄」，就能加入對方為共同使用者，雙方在使用備忘錄傳訊息時，閱讀後立即刪除，還能設定密碼防止其他人查看。克羅夫茨接著分享，自己曾遇過一名女委託人，在伴侶的常用貼圖出現茄子符號，而自己卻從未收到過，最後查出對方出軌的案例，他提醒如果伴侶出現許多會過往不同的用字、貼圖習慣，可能就是出軌徵兆，他也提醒正宮應理性應對、小心蒐證。

原文出處：iPhone藏「出軌天堂」？網紅「3步驟」揭伴侶行蹤：刪對話沒用

更多民視新聞報導

「16台人吃5披薩」狂嘲諷！義大利老闆遭炎上道歉了

「完美孤島」神話被戳破！泉月樓行館遭爆是「違建」

東北季風「急凍」接力！鄭明典：風力7級以上只是日常

