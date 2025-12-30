iPhone蜜月期結束？ 三星旗艦大反攻、vivo成中階黑馬 一張表看懂市場洗牌

2025年11月台灣手機市場銷售戰報出爐！隨著新機蜜月期結束，加上雙11、黑色星期五等電商節慶分散了消費力道，全台實體通路手機銷量較上月下滑9%，總銷售額跌幅達15%；然而，在這看似冷靜的市場數據下，熱銷榜單內部卻暗潮洶湧，不僅冠軍寶座易主，Android旗艦機型更藉由價格優勢展開強勢反撲。

果粉轉向務實 高階機型銷量驚見「雪崩式」下滑

2025年11月榜單最令人意外的變化，莫過於Apple高階機型的銷量下滑；雖然iPhone 17系列依然強勢包辦前五名，但冠軍已不再是價格高昂的Pro系列，而是由標準版iPhone 17 256GB篡位奪冠；最明顯的警訊來自iPhone 17 Pro Max 512GB單機銷量在短短一個月內重挫38%，成為本月衰退幅度最驚人的機型。

而造成大動蕩的主因，在於首波高階換機潮已釋放完畢，加上供應鏈回穩後價格尚未出現明顯鬆動，導致原本觀望的高階用戶決定「收手」，轉而等待12月的年末促銷檔期。

此外，先前話題性十足的iPhone Air與超大容量的iPhone 17 Pro Max 1TB，也全數跌出榜外，反觀前代旗艦iPhone 16 128GB僅微幅下滑一個名次，顯示在預算考量下，降價後的舊旗艦對果粉而言依然具有極大的吸引力 。

三星旗艦大反攻 Galaxy S25 Ultra銷量暴增三成

相較於Apple的銷售結構調整，三星本月則上演了一場漂亮的逆襲戰，在Top 20榜單中一舉搶下8個席次，超越蘋果的7席，成為本月榜單覆蓋率最高的品牌。

除了「Android 機皇」Galaxy A56 256GB穩居非蘋陣營第一外，Galaxy S25+與Galaxy S25 Ultra兩款旗艦機奇蹟般地殺回榜單；其中Galaxy S25 Ultra 512GB的單機銷量較上月暴增30%，是本月成長幅度最大的手機；這顯示當旗艦機型出現具吸引力的折扣時，原本觀望的「旗艦控」便會毫不猶豫地進場，帶動銷量快速回溫 。

中階市場殺出程咬金 vivo V60 Lite空降超車

2025年11月最大的黑馬非vivo V60 Lite 256GB莫屬，這款新機一進榜就空降第13名，直接超車深耕中階市場已久的 OPPO Reno14。

vivo V60 Lite之所以能迅速爆紅，關鍵在於精準切中消費者對「高CP值」的渴望；該機型通路空機價約8,990元，卻大方給出12GB/256GB的高規格配置，對比同價位競品規格誠意十足，成功吸引了重視性價比的換機族群。

相較之下，定位更入門的OPPO A5 Pro與vivo Y29s銷量則平均下滑9%，這也反映出在年末購物季期間，消費者更傾向稍微提高預算，購買規格更好、更耐用的中階機型。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）