iPhone衛星服務換東家！亞馬遜砸116億美元收購Globalstar，蘋果為何是最大贏家？

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重點一：亞馬遜以每股 90 美元、總額 116 億美元收購衛星營運商 Globalstar，取得其低軌衛星群與全球頻譜授權。



重點二：亞馬遜同步與蘋果簽約，以 Leo 衛星系統接手 iPhone 和 Apple Watch 的衛星緊急通訊服務。



重點三：亞馬遜計畫 2028 年部署自有「直連手機」衛星網路，直接挑戰 SpaceX Starlink 與電信商合作的既有格局。

為 iPhone 提供衛星緊急通訊服務的公司 Globalstar，已與亞馬遜簽署收購協議，未來將在監管機關同意後，併入 Amazon Leo 衛星事業。

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亞馬遜 14 日宣布以每股 90 美元（約新台幣 2,862 元）、總交易金額 116 億美元（約新台幣 3,689 億元）的價格，買下這家擁有 35 年歷史的低軌衛星營運商。

據彭博社 (Bloomberg) 記者 Mark Gurman 報導，這筆交易最大的受益者之一，竟是亞馬遜在硬體市場的主要競爭對手蘋果 (Apple)。

交易採現金或換股二擇一，股東可選擇收取每股 90 美元現金，或以每股換取 0.321 股亞馬遜股票（價值上限同為 90 美元），其中現金選項設有 40% 總股數上限。交易預計 2027 年完成，須經監管機構核准。

蘋果衛星服務換新東家，從 Globalstar 交棒給亞馬遜 Leo

這筆收購的關鍵亮點，是亞馬遜與蘋果同日簽署的衛星服務合作協議。

自2022 年 iPhone 14 起，蘋果與 Globalstar 合作推出「衛星 SOS 緊急求救」等離網通訊功能，蘋果並持有 Globalstar 約 20% 股權。收購完成後，亞馬遜旗下的 Leo 衛星系統將接手這些服務，涵蓋 iPhone 14 以後的機型及 Apple Watch Ultra 3。

蘋果全球產品行銷資深副總裁 Greg Joswiak 在聲明中表示，蘋果與亞馬遜透過 AWS 雲端服務已有長期合作基礎，「期待以 Amazon Leo 延伸這項合作」。

彭博社分析指出，蘋果自建衛星網路的速度與覆蓋範圍遠不及 SpaceX 的 Starlink，而後者已與美國第二大電信商 T-Mobile 結盟。亞馬遜挾龐大資源投入衛星領域，讓蘋果得以借力使力，不必獨自追趕 SpaceX。

Starlink_UT_Rooftop-cropped.jpg 圖/Starlink

2028 年直連手機，三千顆衛星挑戰 Starlink

亞馬遜的野心不止於接手蘋果的衛星業務。公司宣布將在 2028 年部署自有的「直連手機」(Direct-to-Device, D2D) 衛星系統，讓一般手機無需特殊硬體即可連上衛星網路，提供語音、數據與簡訊服務。

亞馬遜裝置與服務資深副總裁帕諾斯·帕奈 (Panos Panay) 表示，全球有數十億人生活在現有網路觸及不到的地方，「結合 Globalstar 的專業基礎與亞馬遜的創新能力，客戶可以期待更快、更可靠的服務」。Recon Analytics 分析師 Roger Entner 對彭博社表示，亞馬遜一口氣砸下鉅資，證明了他們對衛星事業的認真程度。

不過彭博社也提醒，蘋果與亞馬遜在智慧助理、智慧家庭與串流影音等多個領域仍是競爭對手，衛星產業本身也充滿變數。蘋果是否會將未來可能增加的衛星服務成本轉嫁給消費者，目前仍是未知數。

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資料來源：About Amazon、Bloomberg

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

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