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iPhone衛星服務換東家！亞馬遜砸116億美元收購Globalstar，蘋果為何是最大贏家？
重點一：亞馬遜以每股 90 美元、總額 116 億美元收購衛星營運商 Globalstar，取得其低軌衛星群與全球頻譜授權。
重點二：亞馬遜同步與蘋果簽約，以 Leo 衛星系統接手 iPhone 和 Apple Watch 的衛星緊急通訊服務。
重點三：亞馬遜計畫 2028 年部署自有「直連手機」衛星網路，直接挑戰 SpaceX Starlink 與電信商合作的既有格局。
為 iPhone 提供衛星緊急通訊服務的公司 Globalstar，已與亞馬遜簽署收購協議，未來將在監管機關同意後，併入 Amazon Leo 衛星事業。
亞馬遜 14 日宣布以每股 90 美元（約新台幣 2,862 元）、總交易金額 116 億美元（約新台幣 3,689 億元）的價格，買下這家擁有 35 年歷史的低軌衛星營運商。
據彭博社 (Bloomberg) 記者 Mark Gurman 報導，這筆交易最大的受益者之一，竟是亞馬遜在硬體市場的主要競爭對手蘋果 (Apple)。
交易採現金或換股二擇一，股東可選擇收取每股 90 美元現金，或以每股換取 0.321 股亞馬遜股票（價值上限同為 90 美元），其中現金選項設有 40% 總股數上限。交易預計 2027 年完成，須經監管機構核准。
蘋果衛星服務換新東家，從 Globalstar 交棒給亞馬遜 Leo
這筆收購的關鍵亮點，是亞馬遜與蘋果同日簽署的衛星服務合作協議。
自2022 年 iPhone 14 起，蘋果與 Globalstar 合作推出「衛星 SOS 緊急求救」等離網通訊功能，蘋果並持有 Globalstar 約 20% 股權。收購完成後，亞馬遜旗下的 Leo 衛星系統將接手這些服務，涵蓋 iPhone 14 以後的機型及 Apple Watch Ultra 3。
蘋果全球產品行銷資深副總裁 Greg Joswiak 在聲明中表示，蘋果與亞馬遜透過 AWS 雲端服務已有長期合作基礎，「期待以 Amazon Leo 延伸這項合作」。
彭博社分析指出，蘋果自建衛星網路的速度與覆蓋範圍遠不及 SpaceX 的 Starlink，而後者已與美國第二大電信商 T-Mobile 結盟。亞馬遜挾龐大資源投入衛星領域，讓蘋果得以借力使力，不必獨自追趕 SpaceX。
2028 年直連手機，三千顆衛星挑戰 Starlink
亞馬遜的野心不止於接手蘋果的衛星業務。公司宣布將在 2028 年部署自有的「直連手機」(Direct-to-Device, D2D) 衛星系統，讓一般手機無需特殊硬體即可連上衛星網路，提供語音、數據與簡訊服務。
亞馬遜裝置與服務資深副總裁帕諾斯·帕奈 (Panos Panay) 表示，全球有數十億人生活在現有網路觸及不到的地方，「結合 Globalstar 的專業基礎與亞馬遜的創新能力，客戶可以期待更快、更可靠的服務」。Recon Analytics 分析師 Roger Entner 對彭博社表示，亞馬遜一口氣砸下鉅資，證明了他們對衛星事業的認真程度。
不過彭博社也提醒，蘋果與亞馬遜在智慧助理、智慧家庭與串流影音等多個領域仍是競爭對手，衛星產業本身也充滿變數。蘋果是否會將未來可能增加的衛星服務成本轉嫁給消費者，目前仍是未知數。
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資料來源：About Amazon、Bloomberg
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰
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