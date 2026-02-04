iPhone買大容量仍爆滿 3C達人教8招：秒釋出20GB

許多人買iPhone時特別選大容量機型，但還是常遇到容量不足的問題，3C達人Tim哥表示，釋放手機空間有8個方法，包括開啟iCloud照片最佳化、清空「最近刪除」相簿、啟用iCloud雲端訊息、使用Google相簿分流備份、清除通訊軟體快取、卸載未使用的App、合併重複照片、實體備份後刪除檔案，強調不必一味追求大容量機型，只要善用設定與養成定期清理習慣，就能有效釋放20GB，讓手機維持順暢運作。

Tim哥近日於YouTube指出，怕手機容量不足，不一定非得購買大容量的iPhone，只要正確管理手機儲存空間，即便不是大容量機型，也能避免容量爆滿，他提供8種方式釋放空間，可一次讓手機多20GB。

廣告 廣告

Tim哥建議開啟iCloud照片最佳化功能，只在手機保留縮圖，原始照片自動上傳至雲端，可大幅節省空間；接著清空「最近刪除」相簿，因刪除照片後，系統仍會保留30天，手動清空才能真正釋放儲存容量；此外他也啟用iCloud雲端訊息，將舊訊息儲存在雲端，減少系統資料累積。

Tim哥指出，對於第三方雲端及通訊軟體，也有幾個實用方法，使用Google相簿分流備份，將重要照片手動備份，並透過「釋放空間」功能清除已備份檔案；同時定期清除LINE、WeChat等App的快取資料，這些暫存檔往往占用大空間，但不會刪除聊天記錄。

Tim哥建議，最好要卸載未使用的App，系統會保留資料，日後重裝仍可使用，此外合併重複照片，快速清理傳輸或複製產生的多餘影像；以及透過Type-C或SD卡進行備份，將照片或影片複製至外部裝置後，再刪除手機內檔案。

Tim提醒，完成上述動作後，建議重新開機，讓系統重新計算儲存空間，確保容量完全釋放。

更多中時新聞網報導

今年首例漢他病毒 ７旬翁感染亡

舒淇彭于晏得獎片 「中山73」連番放映

吳耀銘接台大癌醫院長 拚「留才攬才」