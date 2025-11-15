iPhone這功能裡暗藏「出軌留言區」！一票過來人認了：抓到偷吃證據

（記者洪承恩／綜合報導）澳洲網紅絲凱威特莉（Skye Wheatley）最近在TikTok分享一項iPhone內建功能，強調能查看「近30天內被刪除的訊息」，意外成為揭穿伴侶偷吃的熱門技巧。影片一上線立刻在網路掀起巨大迴響，不只吸引百萬觀看，還引來不少網友親自實測，甚至有私家偵探跳出分享更多「隱藏通訊手法」，讓許多人看了直呼背脊發涼。

近期分手的絲凱威特莉表示，只要打開iPhone「訊息」App，點選左上角的「編輯」（或過濾條件），再按「顯示最近刪除」（Show Recently Deleted），就能看到最近30天內被刪掉的對話。她也提醒粉絲「小心查閱、後果自負」，還寫下「別太天真，姐妹們」，掀起網友瘋狂關注。

示意圖／近日有專家分享，iPhone手機裡暗藏「出軌留言區」。（擷取自免費圖庫Pixabay）

不少人留言證實真的曾用這招揭穿外遇，包含知名媽媽部落客貝拉梅西納（Bella Messina）也跳出來說「這個功能真的非常有用」。更有人分享自己懷孕40週時就是靠這方法抓包出軌，讓討論度持續延燒。

除了訊息紀錄，有專業私家偵探透露，現代偷吃者越來越懂隱藏行為，其中最常見的秘密管道竟然是iPhone內建的「備忘錄」（Notes）。只要建立新筆記後按「更多」並選擇「共享筆記」，對方一旦接受邀請，就能在筆記裡互相傳訊、傳照片、影片，訊息還能立即刪除或上鎖，完全不留痕跡。

偵探凱西克勞夫茲（Cassie Crofts）也提醒，一些不起眼的細節其實可能暗藏端倪，例如「常用表情符號」。他曾遇過委託人發現男友常用表情裡出現茄子符號，但自己從沒收過，最後真的查出對方在外曖昧。她建議若察覺異常，應理性面對、先蒐證再處理。

