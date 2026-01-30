iPhone需求「驚人」、蘋果營收大增16% 激勵股價盤後走揚 但庫克坦言擔憂一件事

蘋果執行長庫克（Tim Cook）。 圖：翻攝自 X @pubity

[Newtalk新聞] 在去年九月發表的 iPhone 17 機款銷售強勁下，蘋果（AAPL）iPhone 整體營收年增 23%，達 852.7 億美元。執行長庫克（Tim Cook）表示：「iPhone 的需求量簡直驚人！」

蘋果周四（29日）公布第一財季（截至 2025 年 12 月底）業績遠優於預期，營收年增 16%。財務長帕雷克（Kevan Parekh）表示，蘋果預計其第二財季（截至三月底）的營收，將比前一年同期增長 13%～16%，約當於 1,078 億～1,106.6 億美元。這數字高於倫敦證交所集團（LSEG）向分析師調查的預期值 1,048.4 億美元。激勵蘋果股價在盤後交易中漲約 1%。

廣告 廣告

以下是實際結果 vs. 華爾街預期（根據 LSEG 的共識預期）：

營收： 1,437.6 億美元（高於先前預估的 1,384.8 億美元）

EPS： 2.84 美元（高於預期的 2.67 美元，去年同期 2.4 美元）

淨利： 421 億美元（優於去年同期 363.3 億美元）

毛利率：48.2%（優於預期值 47.5%）

各產品銷售方面：

iPhone 營收： 852.7 億美元（高於先前預估的 786.5 億美元），年增 23%

Mac 營收： 83.9 億美元（高於先前預估的 89.5 億美元），年減 7%

iPad 營收： 86 億美元（高於先前預估的 81.3 億美元），年增 6%

穿戴式裝置、家居及配件收入： 114.9 億美元（低於先前預估的 120.4 億美元），年減 ２％

服務收入：300.1 億美元（高於先前預估的 300.7 億美元）

大中華區iPhone 銷售復甦

庫克表示，蘋果目前擁有 25 億部活躍的 iPhone、Mac 和其他蘋果設備，高於去年元月公佈的 23.5 億部。該數字備受關注，因這數字反映了蘋果服務及其平台上的軟體的潛在市場規模。

蘋果在大中華區（包括台灣、香港）的業績表現特別強勁。該區當季銷售額飆升 38%，達 255.3 億美元。庫克表示，該區業績的成長主要來自 iPhone 銷售。庫克表示，在中國，蘋果升級用戶的數量創歷史新高，同時，從其他品牌轉投的用戶也出現了兩位數成長。前者是指換購新 iPhone的現有 iPhone 用戶，後者則是指之前是其他品牌手機的新用戶。

庫克表示，在中國獲得了「遠超我們預期的增長」，這是「由產品驅動的」。

不過，蘋果 Mac 筆電的銷量不如華爾街預期，年減 7%。去年 11 月，蘋果才發表了搭載全新「M4」晶片的新款 MacBook Pro；而 iPad 業務本季年增 6%，優於預期。庫克表示，本季購買 iPad 的用戶中，有一半是之前都未擁有過 iPad 的新用戶。其他包含AirPods、Apple Watch、Vision Pro 等「穿戴式裝置、家居及配件」項目，銷售額年減 2%，低於華爾街預期。

蘋果的服務項目包含 Apple TV、iCloud 等訂閱服務，AppleCare 保固服務、以及授權給 Google 的服務協議和產品廣告收入。該業務年銷售額成長 14%，達 263.4 億美元。庫克表示，Apple TV 在 12 月的收視率比去年同期成長 36%。

先進晶片短缺 影響利潤表現

雖 iPhone 銷售出現增長，蘋果表示，若能獲得足夠的晶片來滿足客戶對 iPhone 的需求，那麼第一財季的銷售業績將會更出色。

在業績電話會議上，分析師們向庫克提出了幾個關於記憶體（RAM）等零組件供應情況的問題。由於 AI 數據中心所需要的晶片相關的市場需求激增，導致記憶體價格大幅上漲，出現記憶體短缺的情況。

庫克表示，「我們面臨的限制，是由先進製程晶片的可用性來決定。目前，我們看到供應鏈的靈活度比往常要低，部分原因是我們需求有增加」，並表示「蘋果正努力擴大其供應鏈的供應渠道」，先不對未來幾個月的情況預測。蘋果去年在美國採購了 200 億顆晶片，高於先前 190 億顆的目標值。

儘管本季度的供應短缺與先進製程的晶片有關，但庫克承認，蘋果也會受記憶體漲價的影響，公司正考慮「一系列應對措施」。但他拒絕透露蘋果將如何應對這次供應短缺的細節。

蘋果公司的所有設備，包括 iPhone、Mac 和 iPad，都需要大量的儲存空間和記憶體，這引發外界對該公司如何應對零組件成本不斷上漲的疑問，由於 AI 需求相關的短缺，全球各地的記憶體價格都在飆升。庫克表示，「目前處於供應鏈緊張狀態，客戶的需求極高。現階段，很難預測供需何時能達到平衡。」

去年，蘋果宣佈將在未來五年內在美國投資超過 6,000 億美元，其中很大一部分將用於支持少數幾家承諾在美國生產晶片的公司，包括台積電（TSMC）。

因應 AI 需求 研發支出增加了

本月初，蘋果宣布將與 Google 合作 ，利用其人工智慧模型「Gemini」為自家的「Apple Intelligence」軟體提供技術支援。與 Meta 和微軟（MSFT）等競爭對手相比，蘋果在 AI 技術上的投入少很多，後者已承諾在人工智慧基礎設施上投入數千億美元。

蘋果本季資本支出 23.7 億美元，低於去年同期的 29.4 億美元。但研發支出從去年同期的 82.7 億美元增加至 108.9 億美元。帕雷克表示：「AI 需求在我們正常的產品路線投資之外，追加投資。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

Fed利率按兵不動如市場預期！美股互有漲跌、台積電ADR漲1.17％

AI疑慮再起！美股走勢分歧 微軟暴跌近10％、台積電ADR下跌0.8％