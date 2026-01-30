iPhone需求「驚人」、蘋果營收大增16% 激勵股價盤後走揚 但庫克坦言擔憂一件事
[Newtalk新聞] 在去年九月發表的 iPhone 17 機款銷售強勁下，蘋果（AAPL）iPhone 整體營收年增 23%，達 852.7 億美元。執行長庫克（Tim Cook）表示：「iPhone 的需求量簡直驚人！」
蘋果周四（29日）公布第一財季（截至 2025 年 12 月底）業績遠優於預期，營收年增 16%。財務長帕雷克（Kevan Parekh）表示，蘋果預計其第二財季（截至三月底）的營收，將比前一年同期增長 13%～16%，約當於 1,078 億～1,106.6 億美元。這數字高於倫敦證交所集團（LSEG）向分析師調查的預期值 1,048.4 億美元。激勵蘋果股價在盤後交易中漲約 1%。
以下是實際結果 vs. 華爾街預期（根據 LSEG 的共識預期）：
營收：1,437.6 億美元（高於先前預估的 1,384.8 億美元）
EPS：2.84 美元（高於預期的 2.67 美元，去年同期 2.4 美元）
淨利： 421 億美元（優於去年同期 363.3 億美元）
毛利率：48.2%（優於預期值 47.5%）
各產品銷售方面：
iPhone 營收：852.7 億美元（高於先前預估的 786.5 億美元），年增 23%
Mac 營收：83.9 億美元（高於先前預估的 89.5 億美元），年減 7%
iPad 營收：86 億美元（高於先前預估的 81.3 億美元），年增 6%
穿戴式裝置、家居及配件收入：114.9 億美元（低於先前預估的 120.4 億美元），年減 ２％
服務收入：300.1 億美元（高於先前預估的 300.7 億美元）
大中華區iPhone 銷售復甦
庫克表示，蘋果目前擁有 25 億部活躍的 iPhone、Mac 和其他蘋果設備，高於去年元月公佈的 23.5 億部。該數字備受關注，因這數字反映了蘋果服務及其平台上的軟體的潛在市場規模。
蘋果在大中華區（包括台灣、香港）的業績表現特別強勁。該區當季銷售額飆升 38%，達 255.3 億美元。庫克表示，該區業績的成長主要來自 iPhone 銷售。庫克表示，在中國，蘋果升級用戶的數量創歷史新高，同時，從其他品牌轉投的用戶也出現了兩位數成長。前者是指換購新 iPhone的現有 iPhone 用戶，後者則是指之前是其他品牌手機的新用戶。
庫克表示，在中國獲得了「遠超我們預期的增長」，這是「由產品驅動的」。
不過，蘋果 Mac 筆電的銷量不如華爾街預期，年減 7%。去年 11 月，蘋果才發表了搭載全新「M4」晶片的新款 MacBook Pro；而 iPad 業務本季年增 6%，優於預期。庫克表示，本季購買 iPad 的用戶中，有一半是之前都未擁有過 iPad 的新用戶。其他包含AirPods、Apple Watch、Vision Pro 等「穿戴式裝置、家居及配件」項目，銷售額年減 2%，低於華爾街預期。
蘋果的服務項目包含 Apple TV、iCloud 等訂閱服務，AppleCare 保固服務、以及授權給 Google 的服務協議和產品廣告收入。該業務年銷售額成長 14%，達 263.4 億美元。庫克表示，Apple TV 在 12 月的收視率比去年同期成長 36%。
先進晶片短缺 影響利潤表現
雖 iPhone 銷售出現增長，蘋果表示，若能獲得足夠的晶片來滿足客戶對 iPhone 的需求，那麼第一財季的銷售業績將會更出色。
在業績電話會議上，分析師們向庫克提出了幾個關於記憶體（RAM）等零組件供應情況的問題。由於 AI 數據中心所需要的晶片相關的市場需求激增，導致記憶體價格大幅上漲，出現記憶體短缺的情況。
庫克表示，「我們面臨的限制，是由先進製程晶片的可用性來決定。目前，我們看到供應鏈的靈活度比往常要低，部分原因是我們需求有增加」，並表示「蘋果正努力擴大其供應鏈的供應渠道」，先不對未來幾個月的情況預測。蘋果去年在美國採購了 200 億顆晶片，高於先前 190 億顆的目標值。
儘管本季度的供應短缺與先進製程的晶片有關，但庫克承認，蘋果也會受記憶體漲價的影響，公司正考慮「一系列應對措施」。但他拒絕透露蘋果將如何應對這次供應短缺的細節。
蘋果公司的所有設備，包括 iPhone、Mac 和 iPad，都需要大量的儲存空間和記憶體，這引發外界對該公司如何應對零組件成本不斷上漲的疑問，由於 AI 需求相關的短缺，全球各地的記憶體價格都在飆升。庫克表示，「目前處於供應鏈緊張狀態，客戶的需求極高。現階段，很難預測供需何時能達到平衡。」
去年，蘋果宣佈將在未來五年內在美國投資超過 6,000 億美元，其中很大一部分將用於支持少數幾家承諾在美國生產晶片的公司，包括台積電（TSMC）。
因應 AI 需求 研發支出增加了
本月初，蘋果宣布將與 Google 合作 ，利用其人工智慧模型「Gemini」為自家的「Apple Intelligence」軟體提供技術支援。與 Meta 和微軟（MSFT）等競爭對手相比，蘋果在 AI 技術上的投入少很多，後者已承諾在人工智慧基礎設施上投入數千億美元。
蘋果本季資本支出 23.7 億美元，低於去年同期的 29.4 億美元。但研發支出從去年同期的 82.7 億美元增加至 108.9 億美元。帕雷克表示：「AI 需求在我們正常的產品路線投資之外，追加投資。」
更多Newtalk新聞報導
Fed利率按兵不動如市場預期！美股互有漲跌、台積電ADR漲1.17％
AI疑慮再起！美股走勢分歧 微軟暴跌近10％、台積電ADR下跌0.8％
其他人也在看
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 44 分鐘前 ・ 75則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 269則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 18 小時前 ・ 305則留言
裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 40則留言
45萬元變2萬元！0050正2確定拆股 3/24最後交易日
「ETF股王」元大台灣50正2(00631L)要1拆22了！ 3月24日是分割前最後交易日，3/25至3/30暫停交易，3/31恢復交易，以今（29）日股價458.75元來算，分割後，有望從45.87萬元變2萬元。Yahoo股市 ・ 18 小時前 ・ 2則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 20 小時前 ・ 8則留言
政大商學院校友豪捐「3千萬美金」 指定蓋宿舍
國立政治大學獲得近年來規模最大的單筆捐款，兩名不願具名的商學院校友捐贈美金3千萬元（約新台幣9.4億元），指定用於指南校區新建學生宿舍工程。其中一名校友的胞弟雖非政大校友，受到兄長義舉感動，也主動響應捐贈新台幣5百萬元。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 4則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 17 小時前 ・ 36則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 16則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 205則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 77則留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 2則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 233則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 12則留言
仔仔老婆喻虹淵原來這麼可愛！IG快問快答從夫妻相處聊到育兒日常，真實個性超圈粉！
面對粉絲狂誇「怎麼可以這麼漂亮」，喻虹淵先笑說感謝有美顏相機！也開心分享從去年開始慢慢調整飲食、搭配運動，一週大約運動一到三次，早餐吃拿鐵＋水煮蛋、午餐不忌口但不會吃到太撐、晚餐則視情況不餓就吃青菜豆腐湯，不追求極端，而是希望能長久維持，狀態看起來自然有...styletc ・ 20 小時前 ・ 2則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 3則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 31則留言