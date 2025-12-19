iphone鬧鈴推這款！他讚「被輕輕叫醒」 2.9萬人吵翻

▲ 示意圖／資料照

冬天到了，每天起床成了最困難的事，就有網友分享iphone一個鬧鐘鈴聲，直呼讓他起床都非常爽，引來2.9萬人交流起各種鈴聲。

一名網友在threads發文表示，真心推薦所有人鬧鐘鈴聲都換「啟程」，透露換了之後起床都非常爽，感覺是被輕輕叫醒，引起網友熱議，「用啟程起床真的很棒，等聽到都已經中午了睡超飽」、「聽起來真不錯，班都不用上了」、「真的，完全起不來啊~(親身體驗過」、「我也都用這個」、「聽起來真舒服，舒服到我想再睡兩場覺」、「換了這個鈴聲之後10點的班 我12點才輕輕ㄉ醒來」、「這我會以為在做夢」。

也有網友則曬出自己的鬧鐘鈴聲，例如《海綿寶寶》主題曲、國家級警報聲、《吉伊卡哇》烏薩奇報到聲等版本，直呼「我朋友們跟我出去玩很愛，每天起床只能說幹勁十足」、「每次一響，家人都會衝過來踹我房間門」、「用到現在全勤獎金沒少過」、「試過很多個，這個能讓我秒醒的」、「我都被我的鬧鐘嚇一跳」、「換了巨人鈴聲 每天都被嚇醒」、「貓貓叫起床也不錯啊」。

還有人則用人聲錄製版鬧鈴，「陶喆簽」、「一起床以為自己是時安，之起床即地獄」，笑翻其他人直呼「原文鬧鐘叫醒程度100%，留言鬧鐘叫醒程度 1000000000%」，而原PO也留言表示「大家的都好猛，有些甚至已經不是鬧鐘了，是在自殘」。

