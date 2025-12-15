iPhone鬧鐘常沒響？一票人被害慘 內行揭「關閉1功能」秒解決

不少人都曾擔心，前一晚設定好的手機鬧鐘隔天卻沒有響起。（示意圖／達志／美聯社）

不少人都曾擔心，前一晚設定好的手機鬧鐘隔天卻沒有響起。近期，這種焦慮在蘋果iPhone用戶之間引發熱議。多名使用者反映，蘋果內建鬧鐘出現「有啟動、卻無聲」的異常狀況，導致錯過航班、考試，甚至上班時間。

《紐約郵報》（New York Post）報導，美國用戶喬迪（Brett Chody）抱怨，自己因為iPhone鬧鐘無聲作動，錯過了清晨飛往芝加哥的班機。她在TikTok上分享經歷，指鬧鐘畫面顯示正在響鈴，但手機卻完全沒有聲音，直到她自行醒來才發現，鬧鐘已靜默運作了長達2小時。該影片迅速累積超過兩百萬次觀看。

喬迪進一步透露，她在社群平台抱怨後，收到近百名網友回應，表示他們也遇過相同問題，有人因此錯過考試、工作班表，甚至第一天上班。從留言內容來看，這類狀況並非個案，不少用戶因此選擇連續設定多個鬧鐘，或對鬧鐘功能失去信任。

根據蘋果官方討論區的說法，該問題可能與Face ID中的「注意力感知功能」有關。該功能會在系統判定使用者正在注視螢幕時，自動降低音量，部分用戶推測，這可能導致鬧鐘在辨識到臉部後被靜音。有使用者指出，關閉該功能後，鬧鐘已恢復正常。

除了鬧鐘爭議，蘋果近期另一項消息也引發關注。科技網站指出，第一代iPhone SE已被列為過時產品，未來將不再提供官方或第三方維修服務。這款於2016年推出、2018年停產的平價機型，依照蘋果政策，已超過7年未銷售，使用者恐須考慮升級替代方案。

