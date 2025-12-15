iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能

國際中心／游舒婷報導

明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題。有過來人也分享，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。

Apple手機鬧鐘可能會靜音。（示意圖／資料照）

根據《每日郵報》報導，一名女網友在TikTok上發布一則影片，指出自己原本在手機上設定了一個鬧鐘，但時間到了卻沒有響，等到她自己驚醒時，飛機已經起飛，她拿起手機一看，雖然顯示鬧鐘響的畫面，但卻是靜音。

該名網友透露，她在IG上分享後，有不少人透過私訊回應，自己也有遇到一模一樣的狀況，有人因此錯過考試、也有人甚至錯過了第一天上班，災情慘重。

至於為什麼會有這樣的狀況，根據蘋果官方討論區的說法，問題可能出在 Face ID 的「螢幕注視感知」功能（Attention Aware Features）。根據說明，該功能會在偵測到使用者正在看螢幕時，自動降低音量。有用戶指出，系統可能誤判人臉或手機被移動，導致鬧鐘音量被靜音，有用戶反應，如果把這個功能關掉，鬧鐘就恢復正常了。

螢幕注視感知功能可能會讓鬧鐘靜音。（圖／取自蘋果官網）

