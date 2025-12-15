iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
國際中心／游舒婷報導
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題。有過來人也分享，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。
根據《每日郵報》報導，一名女網友在TikTok上發布一則影片，指出自己原本在手機上設定了一個鬧鐘，但時間到了卻沒有響，等到她自己驚醒時，飛機已經起飛，她拿起手機一看，雖然顯示鬧鐘響的畫面，但卻是靜音。
該名網友透露，她在IG上分享後，有不少人透過私訊回應，自己也有遇到一模一樣的狀況，有人因此錯過考試、也有人甚至錯過了第一天上班，災情慘重。
至於為什麼會有這樣的狀況，根據蘋果官方討論區的說法，問題可能出在 Face ID 的「螢幕注視感知」功能（Attention Aware Features）。根據說明，該功能會在偵測到使用者正在看螢幕時，自動降低音量。有用戶指出，系統可能誤判人臉或手機被移動，導致鬧鐘音量被靜音，有用戶反應，如果把這個功能關掉，鬧鐘就恢復正常了。
更多三立新聞網報導
網紅「教假結婚」拿美國國籍！回台爽用健保 喊：你拿我怎樣
超商繳費「可用1功能折抵」！店員也驚訝：第一次知道
陸女賣場下跪畫面瘋傳！傳求丈夫幫買羽絨衣 網轟冷血真相曝光
阿嬤度假泡澡染1菌過世！驗屍結果出爐 家屬控渡假村疏失
其他人也在看
蘋果摺疊 iPhone Fold 登場就會改寫市場？IDC 預測出爐
摺疊智慧型手機市場正準備迎來一場關鍵變化，尤其目前消息傳出 Apple 蘋果首款摺疊 iPhone Fold 將在 2026 年首次亮相。如果消息成真，根據 I三嘻行動哇 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
Apple 釋出 iOS 26.2 和 iPadOS 26.2 正式版更新！同步開放多項系統調整
Apple 正式釋出 iOS 26.2，這是 iOS 26 系列的第二個大型更新，距離 iOS 26.1 上線約一個多月。這次更新支援 iPhone 11 系列三嘻行動哇 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
iPhone鬧鐘常沒響？一票人被害慘 內行揭「關閉1功能」秒解決
《紐約郵報》（New York Post）報導，美國用戶喬迪（Brett Chody）抱怨，自己因為iPhone鬧鐘無聲作動，錯過了清晨飛往芝加哥的班機。她在TikTok上分享經歷，指鬧鐘畫面顯示正在響鈴，但手機卻完全沒有聲音，直到她自行醒來才發現，鬧鐘已靜默運作了長達2小時。該影片迅速累積...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 1
連YouTube執行長都不准小孩看太多Youtube 「這些名人」採取類似做法
隨著各界已日益體認到上網對青少年造成的傷害，YouTube執行長莫漢（Neal Mohan）也加入眾多科技業高層的行列，...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「掃地機器人始祖」申請破產！ 將由中國供應商接手
「掃地機器人始祖」申請破產！ 將由中國供應商接手EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 1
金與正疑持中國折疊螢幕手機 聯合國制裁恐落空
（中央社首爾15日綜合外電報導）北韓領導人金正恩的妹妹金與正，日前被拍到手持一款疑似中國製造的折疊螢幕手機。聯合國目前正對北韓實施制裁，禁止智慧型手機輸入，不過平壤菁英似乎仍能取得最新電子產品。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
Google翻譯導入Gemini！告別直譯、戴上耳機還能秒變「即時口譯」聽懂各國語言：亮點一次看
Google 翻譯引進 Gemini 模型，顯著改善翻譯精確性及自然度，並推出即時翻譯 Beta 版，支援超過 70 種語言與各式耳機品牌使用。數位時代 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
iOS 26.2 更新內容 這次更新最大的亮點就是 iPhone 17 爆 Ping 問題被解決了，還有呢？
【APPLEFANS 蘋果迷報導】今天這集影片非常重要，如果你手上有 iPhone 17 系列，或者你是一個對系統流暢度、隱私細節有潔癖的人，這次的 iOS 26.2蘋果迷 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
iOS 26 蘋果地圖升級更貼近日常通勤，新功能幫你避開塞車
蘋果在 iOS 26 中強化蘋果地圖功能，其中一項與日常通勤密切相關的新能力，能在你出門前主動提醒經常通勤路線是否有交通延誤，成為此次更新中最實用的升級之一。 蘋果說明，地圖科技新報 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
自欺欺人的民主高牆
賴清德政府日前以詐欺案件頻傳為由，宣布對中國社群平台小紅書實施一年封鎖，引發熱議。對綠營的支持者而言，這樣的封鎖是一種自我保護；但對批評者而言，它象徵台灣民主的不自信。無論立場如何，這項政策都凸顯台灣在「資訊戰」時代，對民主治理能力的內部焦慮。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
掃描虹膜怕被駭？Worldcoin拆解黑科技：連Sam Altman也無法偷看
把自己的「虹膜」交給一顆陌生的銀色圓球，你敢嗎？自從Worldcoin登台以來，許多人一邊好奇掃虹膜領空投的「好康」，一邊又擔心自己的生物特徵會不會被駭客整碗端走，甚至被拿去偽造身分。面對大眾對「個資裸奔」的恐懼，Worldcoin團隊這次不談幣價，而是直接拆解那顆神秘圓球（Orb）裡的黑科技。原來，你的虹膜照片在機器裡活不過幾秒鐘？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
因應極端氣候與海纜安全雙風險 中華電信打造「海地星空」多軌防護網
台灣高度依賴海纜，且頻繁遭受颱風侵襲，林榮賜表示，中華電信建構「海、地、星、空」四位一體的立體化通訊韌性架構，除串聯國際與國內多路由海底電纜外，地面則仰賴全台高覆蓋率的光纖與行動網路，並在山區與離島部署微波系統作為備援；中華電信也率先導入OneWeb低軌衛星與S...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 發起對話
vivo S50、S50 Pro mini 雙機登場：iPhone Air 再現？
vivo 今晚帶來了 S 家族最新的兩款手機 S50 和 S50 Pro mini，後者的造型很難不讓人想到 iPhone Air。Yahoo Tech ・ 8 小時前 ・ 發起對話
澳洲禁16歲以下用10款社媒 兒少轉戰冷門App
（中央社雪梨15日綜合外電報導）澳洲日前禁止16歲以下兒少使用10款主流社群媒體，包括TikTok、YouTube、Instagram和Facebook等都不能使用，然而像小紅書等其他不在禁止名單內的App的下載量大增。中央社 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
Android手機將能記錄你喝了多少酒、哪裡不舒服！Google「健康連接」介面大改版
為了縮短與蘋果「健康」 (Health)App 之間的功能差距，Google正積極強化Android系統底層的「健康連接」 (Health Connect)平台。根據Android Authority網站報導，Google 計劃對「健康連接」進行介面重整，並且將新增包括「酒精攝入」與「醫療症狀」在內的多項精細化數據追蹤功能，試圖打造更完整的個人健康數據中樞。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發起對話
中華電台日合作全光網路 創新技術獲國際獎項
（中央社記者江明晏台北15日電）中華電信與日本電信電話株式會社（NTT）推動全球首創的IOWN全光網路，獲得英國電信媒體主辦的全球電信大獎，中華電信為台灣唯一獲獎的電信業者，展現台日攜手引領次世代通訊網路的創新實力。中央社 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
豆包AI「自動滑手機」惹議！微信、淘寶陸續啟動風控防堵
（記者石耀宇／綜合報導）由字節跳動旗下「豆包」團隊與中興通訊合作推出的AI原生「豆包手機」，近期在中國引爆話題 […]引新聞 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
Uber推出實體自助叫車設備，沒網路、手機沒電也能叫車、首波於紐約拉瓜迪亞機場啟用
為了吸引更多不想用、或無法使用App叫車的旅客市場，Uber稍早宣布推出以實體設備提供使用的「叫車Kiosk」服務，首波設備將設立於美國紐約拉瓜迪亞機場 (LaGuardia Airport, LGA) 的C航廈。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發起對話
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 60
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1