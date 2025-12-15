iPhone鬧鐘竟「自動靜音」 內行人：關閉1功能即可

近日有iPhone用戶反映，手機內建鬧鐘出現「畫面顯示響鈴、實際卻無聲」的異常狀況，導致多人錯過重要行程。有用戶因此延誤航班、考試，甚至影響工作出勤，引發大量使用者焦慮與討論。

iPhone用戶反映，鬧鐘 自動跳到靜音 。（示意圖／pexels）

根據《紐約郵報》報導，美國用戶布雷特．喬迪（Brett Chody）在TikTok上分享自身經歷，她因iPhone鬧鐘無聲，錯過清晨飛往芝加哥的班機。喬迪表示，當她自行醒來時發現，鬧鐘畫面顯示正在響鈴，但手機完全沒有發出聲音，這種靜默狀態已持續長達兩小時。該影片迅速累積超過兩百萬次觀看。

喬迪在社群平台發文抱怨後，收到近百名網友回應，表示他們也遭遇相同問題。有網友透露因此錯過考試、工作班表，甚至第一天上班。從留言內容來看，這類狀況並非個案，不少用戶因此選擇連續設定多個鬧鐘，或對鬧鐘功能失去信任。

蘋果官方討論區的說法指出，該問題可能與Face ID中的「注意力感知功能」有關。部分用戶推測，該功能會在系統判定使用者正在注視螢幕時自動降低音量，這可能導致鬧鐘在辨識到臉部後被靜音。有使用者指出，關閉該功能後，鬧鐘已恢復正常。也有網友直言，「我乾脆把鬧鐘設定每10分鐘響一次」。

