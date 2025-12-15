iPhone鬧鐘自動靜音！他曝「1功能」一票人受害

國際中心／張予柔報導



美國一名網紅近日在社群平台分享親身經歷，指出自己明明在iPhone上設定了鬧鐘，卻在關鍵時刻「自動靜音」，導致她一覺睡過頭，直接錯過飛機。影片曝光後迅速引發熱議，不少苦主紛紛跳出來表示曾遇過類似情況。

網紅喬迪分享自己明明已經設定好鬧鐘，隔天卻發現鬧鐘完全沒有響。（圖／翻攝自TikTok）

網紅喬迪在影片中還原當天早晨的狀況，她表示，自己前一晚已清楚設定好iPhone鬧鐘，原本預計準時起床前往機場，沒想到醒來時已是早上6點半，飛機早已起飛。更離譜的是，手機螢幕顯示鬧鐘仍在「響鈴狀態」，卻完全沒有任何聲音，而且這種無聲狀態竟已持續了將近2個半小時。

影片吸引大量網友留言回應，還有人因為鬧鐘無聲而錯過期末考。（圖／翻攝自TikTok）

影片發布後，很快吸引大量網友留言回應，不少人直言自己也曾碰過相同問題，有人因為鬧鐘無聲而錯過期末考，有人因此遲到被主管責備，甚至有人坦言，新工作的第一天就因為鬧鐘失效而留下壞印象。留言區瞬間變成「受害者大會」，不少網友苦笑表示，「原來不是只有我遇到」、「我一直以為是自己睡太死」、「我的手機也會這樣，太瘋狂了」。





有網友指出，關掉Face ID設定中的「螢幕注視感知」，鬧鐘就可以恢復正常。（圖／翻攝畫面）

根據蘋果官方討論區分析，發現問題可能出在Face ID設定中的「螢幕注視感知」。該功能偵測到使用者正在注視螢幕時，會自動降低通知或來電音量。有果粉指出，「在我移動手機或Face ID被辨識到時，這個功能會讓鬧鐘變成靜音模式，關閉這個功能後，鬧鐘就恢復正常了」。





原文出處：iPhone鬧鐘「自動靜音」害慘一票人！他親揭「1功能」喊：快關掉

