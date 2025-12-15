iPhone鬧鐘「突變靜音」！一票苦主爆共鳴 內行揭原因：1功能快關掉

不少蘋果手機用戶透露，睡前明明有設定鬧鐘，早上卻沒有響。示意圖／翻攝自Pixabay

明明設定了鬧鐘，鬧鐘卻沒響？一名TikTok網紅喬迪（Brett Chody）發布影片表示，早上鬧鐘沒有半點聲響，所以錯過飛往芝加哥的航班，影片曝光後，引發網友共鳴，不少人都有遇過這種狀況。根據蘋果官方的討論串，造成這種狀況的原因是啟用Fcae ID設定的螢幕注視感知功能，這個功能會使得用戶在注視螢幕時，自動降低手機音量。

據《紐約郵報（New York Post）》報導，一名TikTok網紅喬迪發布影片，表示在睡前有設定蘋果手機的鬧鐘，但是早上鬧鐘卻沒有半點聲音，「早上6點半我自己醒了，但是我的航班已經起飛，我拿起手機，上面顯示鬧鐘響了，但卻一點聲音都沒有」。

廣告 廣告

喬迪透露，她在社群平台上發洩不滿後，驚訝地發現很多人都遇過這種狀況，不少網友表示，曾經因為鬧鐘沒響錯過考試、上班。苦主紛紛留言寫下，「我就知道我沒瘋」、「我的手機也這樣，太奇怪了」、「所以我設定了每隔10分鐘一個鬧鐘，持續整整一個小時」、「我按下貪睡按鈕後，它就不會再響了」。

事實上，根據蘋果官方的討論串指出，發生這個問題的原因是用戶啟用手機Face ID設定中的「螢幕注視感知」功能，這項功能會導致用戶在注視螢幕時，自動降低手機音量。一名蘋果用戶在討論串中表示，「我覺得這個功能會在我移動鬧鐘或它識別到我的Face ID時立即將鬧鐘靜音；當我關閉這個功能後，鬧鐘就開始正常運作了」。



回到原文

更多鏡報報導

超愛越式洗頭！他洗完「1部位」癢到爆 醫一看傻眼：滿滿都黴菌

勞工「10萬救命錢」來了！申請資格、方式一次看

登山登上床！新北人夫激戰小三70次 正宮臉綠：跟你「鬥陣」都硬不起來