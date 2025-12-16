iPhone鬧鐘「自動靜音」萬人哀號 內行曝解方

許多民眾仰賴手機當鬧鐘，美國一名網紅分享，她在iPhone上設定鬧鐘，結果鬧鐘卻「自動靜音」，導致她錯過班機，只能重買機票，超慘經歷引起上萬人討論，不少網友反應遇到相同狀況，甚至有人為此買了實體鬧鐘。根據蘋果官網資訊，鬧鐘自動靜音是因為開啟了Face ID中的「螢幕注視感知」功能，只要關掉，鬧鐘就會恢復正常。。

美國網紅喬迪（Brett Chody）近日在TikTok上發影片分享，她錯過飛往美國芝加哥的班機，因為她在iPhone鬧鐘App設定的鬧鐘「響了卻沒聲音」。

喬迪表示，起初以為是沒設好鬧鐘，但她查看手機螢幕，鬧鐘已持續響2個小時，卻一直處在完全靜音的狀態。她將自身經歷發到IG限時動態，上百名粉絲回應遇過相同狀況，因此錯過考試、值班日與第一天上班日。

影片吸引2萬多名網友討論，不少人表示遇過一樣的狀況，最後實在沒辦法，只好去買傳統的鬧鐘來解決，「我就知道我沒有瘋」、「我很常遇到這樣的問題，最後買了實體鬧鐘」。後來有果粉留言表示，被Face ID辨識到時，鬧鐘就會變成靜音模式，實測關閉該功能，鬧鐘就會恢復正常。

根據蘋果官網資訊顯示，鬧鐘會發生「自動靜音」的狀況，大多是開啟了Face ID中的「螢幕注視感知」。開啟這項功能後，如果偵測到使用者正在看螢幕，就會自動降低手機音量。

