iPhone 也能唱 KTV 囉！Apple TV「開唱」功能搭配「Fiesta 雲端 K 歌機」讓你自由點歌還能升降 Key

如果你家 Apple TV 平常只拿來追劇看影片，那就真的太可惜囉！Apple 近期 (2025 年 9 月) 針對 Apple TV 釋出最新 tvOS 26 新系統，更新後不僅加入以往在 iPhone、iPad 訂閱「Apple Music」才有的「開唱」(Apple Music Sing) 功能，透過 AI 技術將音樂做即時「去人聲」(或降低人聲)，並且加入「把 iPhone 直接變成歡唱麥克風」的延伸應用，兩者搭配後儼然成為客廳完美的家庭 KTV 歡唱組合！想想看，家裡電視只要安裝 Apple TV (四千多元)，然後客廳一堆親朋好友拿著 iPhone 就能開始歡唱，這畫面雖然滑稽卻是充滿極度的歡樂！但......這樣真的適合 Apple TV 歡唱嗎？會遇到那些問題？一起來看看這項 tvOS 26 新功能的實際體驗與狀況吧 ^^

iPhone 從 iOS 16.2 開始就針對iPhone 11 後續機型以及 iPad 特定機型開放「開唱」功能 (但限 Apple Music 訂閱用戶)，透過人聲消除功能讓手機使用者可以用手機輕鬆做個人歡唱！而這篇的重點則落在 Apple TV 在「tvOS 26」開始也開放「開唱」功能，而且能與 iPhone 連結後，直接拿手機當歡唱的無線麥克風，再透過即時歌詞功能讓使用者用行動裝置輕鬆享受卡拉 OK 樂趣，進一步把場景從以往的個人拉到客廳歡唱！

Apple TV 連結 iPhone 就能「把手機變成歡唱麥克風」，你玩過了嗎？

使用上其實也很簡單，只要將你的 Apple TV 更新到 tvOS 26，就可以在桌面或進入「Apple Music」(Apple TV 內的 APP) ，就可以在畫面上看到【開唱】功能！

這項功能只有在蘋果銷售的 Apple TV "盒子"上才有，如果你是智慧電視內的 Apple TV APP，那就沒有，蘋果官方建議使用 Apple TV 4K (第三代) 或更新的機型，可以獲得最穩定且無延遲的體驗 ^^

進入「開唱」功能頁面後，可以在畫面內看到「唱歌入門班」、「必唱金曲」、「唱歌入門班」、「流行樂」、「另類音樂」等等內容 (還頗多)，並且能依據【類型、年代、藝人】等分類做篩選，除了從華語流行到歐美金曲歌曲，甚至連 J-POP、K-POP 都應有盡有，囊括各國語言、全球數千萬首歌曲之外，所有歌曲"幾乎"都支援「人聲消除」功能 (但也不是全部都有)，並提供 10 段的人聲程度調整，所以你想保留一點原音來做導唱，也都沒問題 ^^

怎麼連接呢？當 Apple TV 在播放清單或在播放音樂時，畫面上會有「連接 iPhone 麥克風」的選項或圖示，點入後選擇「連接 iPhone 麥克風」，接著用手機掃描電視上的 QR Code 即可配對，完全沒有複雜的設定過程！

連接後的 iPhone 介面會變成一個簡潔的「麥克風控制器」，畫面中還會出現目前的歌曲資訊，並且能調整三段式的麥克風殘響 (Reverb) 效果，為你的歌聲增添一些空間感 (回音) 與潤飾！

更棒的是這項功能支援多人開唱，因此每個人都可以拿自己的 iPhone 來當麥克風，想來個雙人枕頭對唱還是星期五晚上多人開趴合唱通通都能瞬間完成 ^^

即便不好意思或是更在休息"關麥"的使用者也能在旁邊做互動，例如在手機上發送各種動態心情圖貼，例如愛心、掌聲、火箭等等，整個娛樂感相當足夠！

而發送的這些特效，會即時以動畫方式呈現在電視大螢幕上，讓整個氣氛可以瞬間變得超 High，希望以後蘋果可以加入一些氣氛音效，這樣在旁邊的人還可以幫忙發出歡呼聲、掌聲，這樣就更有趣了 ^^

既然是 KTV 歡唱情境，蘋果也很貼心的在「開唱」模式下，將歌詞以逐字高亮的方式顯示，對於入歌點無法掌握的朋友來說，就會更接近 KTV 的倒數感，完全不用死背歌詞或擔心漏拍！不過很可惜就只有單純的文字.....

夢很美，現實卻很殘酷，來講缺點吧！在實際體驗「把 iPhone 直接變成歡唱麥克風」之後，小旭發現了幾個很殘酷的問題！那就是.........

一、iPhone 的全向性收音麥克風，容易收到旁邊的吶喊與干擾

首先，雖然 iPhone 的收音品質不錯，但畢竟是為通話與近距離收音設計，因此收音模式比較全向性，在寬闊客廳中唱歌除了會顯得比較單薄之外，加上缺乏專業麥克風的厚實感與指向性，也會導致收音時將環境雜音也一起帶入，這樣感覺實在有點掃興！

其次，這樣的連線方式，歡唱的聲音會透過電視內建的喇叭放出來，所以聲音震撼力與低頻表現可想而知的有限 (我好含蓄) 之外，也很容易出現「聲學回授」(Acoustic Feedback) 的狀況，這是因為電視喇叭播放出來的唱歌音樂與音樂，再次被手中的全向性麥克風收音進去，當聲音形成一個迴圈時，就容易出現惱人的嘯叫聲)，所以整體「爽感」還是少了一點味道，也無法重現 KTV 那種聲音環繞的沉浸體驗！~.~"

二、變成歡唱麥克風的 iPhone 很容易溫度升高？耗電！

這其實是讓我最不能接受的地方！才唱一兩首，iPhone 機身溫度已經讓人感到不太舒服，同時也伴隨著掉電的困擾，長時間高溫對電池也不是好事，這樣不行啊！(這是徹底摧毀我歡唱美夢個關鍵點) ~.~#

三、有些歌 (尤其是老歌)，在 Apple Music 裡面沒有，即便有也都只是靜態畫面

Apple Music 歌曲包羅萬象，整體音樂內容確實相當豐富，但還是會因為版權限制的關係，導致"有些歌曲找不到"」，尤其是老歌，容易面臨 Apple 不再購買版權而聽不到、唱不到！

四、連線的 iPhone 必須是 iOS 26 最新系統 (老手機也就不能唱了)

五、使用 Android 手機的親友表示：「...............」

六、延遲！必須使用最新 Apple TV 才能獲得到最好的低延遲體驗

為了解決延遲問題，Apple 官方也提供「減少 Apple Music Sing 延遲」的調整建議，例如在 Apple TV 設定中執行「無線音訊同步校準」，或是關閉電視端額外的模擬環繞音效！但這些設定僅能「改善」，對於追求極致體驗的嗨咖們來說，可能還是覺得不夠完美。

這時候，我們就需要一個更專業的「終極解決方案」來補足這一塊歡唱拼圖！

這個「終極解決方案」是什麼呢？那就是搭配一組專業的「數位卡拉 OK 混音器」，嘿嘿，還記得小旭之前開箱的「Fiesta 雲端 K 歌機」嗎？這是一組家庭 K 歌的「聲音中樞」，它包含「FIESTA KARASTAR」以及「DYNASTAR」兩台設備！一台負責將音樂與歡唱歌聲做最完美混合處理，同時具備將各種來源去人聲的功能，至於另外一台則是負責推動劇院喇叭，讓你在歡唱時的音場可以更震撼、更飽滿！

如此一來，Apple TV 則把它當成浩瀚無盡的「點歌機」資料庫，即便有唱不到的歌，也可以透過「Fiesta 雲端 K 歌機」把 YouTube 上面的歌曲去人聲 (限個人用途，禁止商用)，雙劍合併之後，你家就幾乎不用另外再另外買 KTV 歡唱庫，讓你不管什麼歌都唱的到，輕鬆就擁有專業的 KTV 音響效果，也解決剛剛提到的 iPhone 收音問題，甚至避免 iPhone 歡唱期間產生過熱的問題！^^

建議的連接方式是把「Apple TV」透過 HDMI 連接到「電視」，接著透過「電視」上的光纖端子 (TOSLINK)，將數位光纖音訊輸出 (Optical Out) 丟到「FIESTA KARASTAR」上面，讓最乾淨的聲音從「Fiesta 雲端 K 歌機」KARASTAR 送到外接喇叭播放！

如此一來就能輕鬆推動更高等級的聲音，同時統一處理混響、升降 Key 等效果，並大幅降低延遲來滿足前面提到的歡唱需求！(個人建議把電視本身的喇叭關閉，並關掉電視內建的所有音效強化功能，使聲音保持最純淨的狀態交給 KARASTAR 來處理) ^^

最後，透過「Fiesta 雲端 K 歌機」的 KARASTAR 端連接專業麥克風 (有線或無線麥克風都能使用)，指向性收音除了能避免「聲學回授」(Acoustic Feedback) 的嘯叫現象之外，整體音色厚度以及抗回授能力、動態表現也會比手機麥克風要來的好！

而「Fiesta 雲端 K 歌機」內建高達 29 種麥克風混響模式，從錄音室、小房間到大禮堂的效果應有盡有，用遙控器一鍵切換就可以適用各種情境！

而且它還有專業級的 15 段數位升降 Key 功能 (上七下七)，無論男女 KEY 都能輕鬆唱在最舒服的音域！

最殺手鐧的是，遇到 Apple Music 裡沒有「開唱」標章的歌曲或是連歌曲都沒有時，可以打開智慧電視的 YouTube APP，然後點播 YouTube 上的任何歌曲與 MV (這樣就有歌手原影畫面)，搭配「Fiesta 雲端 K 歌機」本身自帶的硬體級「人聲自動淡化消除」功能，能把"任何來源"的歌曲都變成可以 K 歌伴唱狀態，這樣的組合簡直就是歡唱界的天作之合啊！

總結來說，Apple 在 2022 年推出「Apple Music 開唱」功能，已經極大程度降低在家唱歌的門檻，而今 2025 年 tvOS 26 不僅讓 Apple TV 擁有「開唱」(Apple Music Sing) 功能，並能「將 iPhone 直接變成歡唱無線麥克風」，這使居家歡唱變得更為簡單，非常適合偶爾想跟家人朋友輕鬆歡唱、開個小型派對的使用者！

但它的定位還是在「方便有趣的娛樂」，而非「專業級的練唱設備」；如果你是對歌唱音質有要求、時常舉辦 K 歌聚會，或是想在家練唱的嗨咖，那麼單靠 Apple TV 和 iPhone 的組合可能會讓你覺得有些遺憾，畢竟手機收音效果有限、聲音也有延遲與嘯叫的風險，更缺乏專業混響與升降 Key 功能！

這時，只要考慮「Apple TV + Fiesta 雲端 K 歌機」就能完美結合兩者長處，Apple TV 用來擔任「歌曲資料庫」(不僅是最豐富的全世界歌庫，而且每天都有新歌)，Fiesta 雲端 K 歌機則擔任聲音處理與升降 Key 功能，搭配專業麥克風以及喇叭推動之後的聲音效果，絕對是最佳黃金組合！

而且是用最少的設備，就打造出媲美專業 KTV 的頂級歡唱體驗，徹底釋放 Apple TV 潛力的同時，不管是逢年過節、中秋烤肉、聖誕節開趴還是各種聚會時刻，你家就是讓親友們流連忘返的超級娛樂會館啊！

「Fiesta 雲端 K 歌機」整套雙機+麥克風+一組喇叭的價格大約兩萬左右，相較傳統 K 歌組來說仍是便宜很多 (市售一台點歌機很多都要兩三萬，之後還要灌歌的費用)，原本可以透過 K 歌 APP、YouTube 來點歌，現在搭配 Apple TV 之後又有更多元的歌曲來源選擇，對於有歡唱需求的家庭來說，絕對是相當經濟實惠且不用擔心唱不到新歌的完美搭配啊！推薦給你 ^^

