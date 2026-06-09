iPhone「內建隱藏功能」不開＝沒用 3設定防騷擾又省電
iPhone內建多項實用功能，日本生活網站表示，可透過「提醒事項」、「最佳化電池充電」及「將不明發信人設為靜音」等功能，提升行程管理效率、延長電池續航，降低陌生來電干擾，讓手機使用起來更貼近日常需求。
據日本網站《Trill》報導，iPhone內建多項功能，只要善用系統工具，就能提升效率，讓日常使用更順手。建議可在鎖定畫面加入「提醒事項」小工具，隨時顯示待辦清單，避免遺漏行程，還可搭配「指定地點提醒」功能，當使用者接近超市或商店時，系統便會自動跳出採買提醒，提升日常便利性。
報導提到，「最佳化電池充電」功能會依使用習慣調整夜間充電速度，減少電池老化與過熱問題，同時關閉不常使用App的背景重新整理功能，以延長續航力、降低耗電。
報導說，為減少陌生來電干擾，可開啟「將不明發信人設為靜音」功能，未知號碼將自動轉入語音信箱，有效避免工作或休息時被打擾，若再搭配來電辨識工具，可進一步提升效果。
各功能的開啟方式分別為，「提醒事項」小工具可在iPhone鎖定畫面長按進入「自訂」後新增；「最佳化電池充電」可至「設定」中的「電池」，再進入「電池健康度與充電」選項中開啟；「將不明發信人設為靜音」則可於「設定」中點選「電話」即可開啟。
報導強調，透過內建功能的簡單設定，可讓iPhone在日常生活中發揮更高效率，協助使用者管理行程並降低干擾，提升整體使用體驗。
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