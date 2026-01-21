iPhone「一功能」沒訊號也能呼救！阿蘇山空難到荒野車禍 救難搶命全靠它

新推出的iPhone 17擁有更大更亮的螢幕，售價也和去年iPhone 16保持一致。路透社



日本熊本縣阿蘇山昨日（1/20）發生觀光直升機墜毀意外，當時機上載有2名台灣遊客，如今直升機失事前的飛行路徑圖也曝光。據了解，搜救行動之所以能迅速鎖定火山口北側殘骸，全因乘客身上的iPhone在墜毀瞬間自動觸發「嚴重撞擊偵測」並向消防單位報案。這項功能不僅幫助搜救隊順利在阿蘇山的濃霧中迅速定位墜毀的直升機，過去也已成功挽回多條性命。

失聯直升機飛行軌跡圖。翻攝自Flightradar24

根據直升機路徑圖顯示，該架觀光直升機在失事前，飛行軌跡曾出現異常偏移，隨後消失在火山口北側的濃霧中。救難隊之所以能在能見度極低的惡劣環境下，迅速鎖定殘骸位置，全因乘客身上的 iPhone「嚴重撞擊偵測」功能。美媒《哈芬登郵報》和專業救難人員解析，這項iPhone 14 起所有機型均配備的安全核心，其運作並非只靠單一數值，而是結合加速度計、陀螺儀、氣壓計與麥克風等4種精密感測器，當加速度計與陀螺儀偵測到載具出現劇烈旋轉、或承受極端衝擊力，或是氣壓計感測到衝擊瞬間產生的氣壓變化（如飛機失事或氣囊爆開），又或是麥克風辨識出撞擊瞬間特有的巨大毀滅聲響，手機就會自動跳出10秒警示。

若使用者沒有反應，會再進入30秒倒數，隨後就會自動撥打當地緊急電話（如 119 或 911），並傳送精確的GPS座標，即便身處無電信訊號的偏遠地區，也能透過衛星發送緊急SOS，確保求救訊息不中斷。

這類自動化功能過去已有多次成功爭取「黃金救援時間」的案例，包括2022年一對情侶開車墜入90公尺深的峽谷，最後透過iPhone14的衛星功能自動報案，幫助救援直升機依據座標精準吊掛送醫。日本「釣魚偶像」神野梓去年也曾在社群貼出車禍後滿臉血跡的照片，表示自己在高速公路上發生嚴重車禍，幸好iPhone的碰撞偵測功能救了她一命。

該篇報導也引述一名在西奈山醫院（Mount Sinai hospital）工作的護理師切蒂（Mia Cetti）的說法，表示「當有人失去意識或無法交流時，幾分鐘就可能決定生死」，強調這項功能可以在使用者無法求助時自動呼叫救援，這點意義重大。

過去就曾有多起iPhone在用戶失去意識後，自動撥打緊急電話，進而撿回一命的案例。翻攝自蘋果官網

另名救援經驗豐富的消防工程師查維斯（Antonio Chavez Jr）則表示，他們已有多次趕到交通事故現場後，發現通報是由蘋果手機的這項功能所發出，同時也強調這項功能可以準確提供案發的GPS座標，讓消防單位可以大致定位到事故發生地點，更有效率地進行救援工作。

儘管過去曾傳出有遊客玩雲霄飛車時誤觸警報，不過急救技術員克溫（Finn Kerwin）直言，在偏遠地區的事故若沒有目擊者，很難被發現，「比起誤報的麻煩，我更擔心漏掉任何一個真實的悲劇。」克溫也建議，民眾可以多多使用「醫療卡」功能，將過敏史、血型等重要醫療資訊記錄下來，當醫護人員趕抵現場時，即便患者昏迷，也能透過鎖定螢幕讀取醫療資訊，做出正確的搶救決策。

至於這項自動撥號功能應如何開啟？專家指出，iPhone14或以上的用戶，可以進入設定，並依序點擊SOS緊急服務、發生嚴重撞擊後撥打電話，就可順利完成設定。詳細iPhone「車禍偵測」設定和操作說明，可參考蘋果官網介紹。

