身為 iPhone 使用者，獺友們有沒有遇過那種不知道存在意義，但就會忍不住一直玩的小功能？小編最近在 Threads 上發現網友分享一個可愛的 iPhone 鍵盤彩蛋，只要輸入關鍵字，就會出現一整群神秘小生物，而且可能很多人不知道它的存在

iPhone 小彩蛋教學 輸入這個關鍵字 鍵盤會冒出一堆可愛小生物？

iPhone 隱藏表情

如果你是 iPhone 用戶，現在就可以立刻試試看

1.打開「備忘錄」或「訊息」，任何可以打字的地方都可以

2.直接輸入日文的「ぞくぞく」

3.在候選字中找到一串神祕生物的圖案

iPhone 小彩蛋教學 輸入這個關鍵字 鍵盤會冒出一堆可愛小生物？

「ぞくぞく」原本是什麼意思？

順帶一提，這個關鍵字其實不是亂打的。在日文裡，「ぞくぞく」本來是擬態語，用來形容某種身體或心理上的感覺，像是雞皮疙瘩、背脊一涼，或是有點毛毛的、不太舒服的顫抖感（所以那個圖案也可能是幽靈？）

另外一種常見用法，是拿來形容「東西一個接一個冒出來、陸續出現」的狀態，所以回頭看這個鍵盤彩蛋，當可愛（或奇怪）的東西一個接一個跳出來時，其實還蠻貼合「ぞくぞく」這個字原本的語感

iPhone 小彩蛋教學 輸入這個關鍵字 鍵盤會冒出一堆可愛小生物？

（示意圖，來源：unsplash）

Android 可以用嗎？

這個小彩蛋基本上是 iPhone 專屬。如果你用的是 Android 系統，預設鍵盤直接輸入「ぞくぞく」是看不到的喔

iPhone 小彩蛋教學 輸入這個關鍵字 鍵盤會冒出一堆可愛小生物？

額外補充

除了輸入「ぞくぞく」之外，其實還有一個關鍵字也很值得一玩。如果你在鍵盤裡輸入日文的 「かおもじ」，在候選字裡面就會出現各種顏文字囉（雖然小編覺得還是直接按 ^_^ 比較快啦）

iPhone 小彩蛋教學 輸入這個關鍵字 鍵盤會冒出一堆可愛小生物？

小結

小編每次遇到這種官方沒說沒但被發現會會心一笑的小細節都會很興奮，有點像發現系統裡藏的一個小驚喜，等你哪天不小心撞見。如果還沒試過的獺友們可以現在就打開手機玩一下！

