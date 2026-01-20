iPhone「捷徑」怎用？內行曝超神用法 果粉驚：我不配擁有

生活中心／許智超報導

有網友分享，她用iPhone的「捷徑」APP，製作出每天下午自動調整鈴聲的實用功能。（圖／翻攝自Pexels）

近日，有網友提到自己使用iPhone內建的「捷徑」APP，製作出每天下午自動將鈴聲調整到40%的實用功能，同時也詢問大家有沒有最推薦的用法，貼文一出，釣出許多大神分享「超方便捷徑」，讓平時只用手機傳訊息、看影片或行動支付的用戶大開眼界，直呼「我們真的是使用同款手機嗎？請接受我的膝蓋！」

原PO在Threads發文表示，她最近開始使用iPhone內建的「捷徑」APP，目前覺得最實用的是，每天下午2時自動將鈴聲調整至40％，同時也想問其他用戶「有沒有什麼推薦的用法或自己常用的捷徑？」

貼文曝光後，釣出不少大神分享，「用捷徑開行動支付真的超方便」、「我設了一個關掉起床鬧鐘，會自動播報氣溫和降雨機率，這樣就算眼睛沒睜開也能聽到今天天氣概況，起床就知道該怎麼穿衣服」、「我寫了一個記帳捷徑，可以直接記帳到excel中」、「設定開車就打開神盾測速照相APP加音樂APP」等等。

這讓其他網友忍不住直呼，「抱歉我把我的iPhone用得像智障型手機」、「我是不是根本不懂iPhone」、「請接受我的膝蓋，我已經學會了」、「看完這串覺得我買iPhone是浪費錢」、「我不配擁有iPhone」、「這串太強」，原PO也留言回應「大家的捷徑真的太強了，謝謝大家熱情分享！我也來慢慢研究，看看哪些可以加入我的日常使用」。該篇貼文至今已超過316萬次瀏覽、6.6萬人按讚、6.7萬次分享。

根據Apple Store說明，「捷徑」可以讓用戶設定自動化操作，或從上百個內建動作中選擇，比如行事曆、相機、提醒事項等等，只要在主畫面點一下，還可以讓Siri幫忙自動執行，輕鬆完成日常任務。

