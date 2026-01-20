iPhone「捷徑」被推爆！行動支付、天氣播報神操作曝光

一名網友近日在Threads分享自己利用iPhone內建「捷徑」App自動調整鈴聲，意外引發6.5萬名果粉熱烈討論。許多平時僅使用手機基本功能的用戶看完後大感震撼，直呼「抱歉我把我的iPhone用得像智障型手機」。

「捷徑」提供用戶設定自動化操作的功能，或可從上百個內建動作中選擇。（示意圖／pexels）

原PO於Threads發文詢問，「想問問大家有沒有在用 iPhone 裡面的『捷徑』做過什麼很方便的小功能？」她指出，自己最近開始研究捷徑功能，目前自己覺得最實用的地方就是「每天下午2點自動將鈴聲調整至40％。」貼文瞬間吸引314萬人瀏覽。

留言區隨即湧入大批果粉分享實用技巧，「藍芽耳機斷線之後自動把聲音降到0，避免沒有連到耳機，聲音直接外放」、「關掉起床鬧鐘自動播報氣溫和降雨機率，這樣就算眼睛沒睜開也能聽到今天天氣概況，起床就知道該怎麼穿衣服」、「男友打開手遊的時候自動傳line通知我，以免我打電話干擾到他。結束時也會通知：開放吵鬧」、「到公司自動打開打卡系統」、「行動支付捷徑真的超方便」。

然而，這些豐富的使用技巧讓許多iPhone用戶驚呆，因為平常只會使用一些拍照、打電話等基礎功能，「我覺得我不配用這麼貴的手機」、「⋯⋯？我拿的是印著蘋果圖案的智障型手機嗎」、「看完這串發現我根本不會用iphone」、「大家的手機都是工具只有我的手機是玩具」、「我花三萬多買手機，然後我其實只用了其中50塊的功能」、「我買iphone到底在幹嘛，別人的才是智慧型手機」。

根據Apple Store的說明顯示，「捷徑」提供用戶設定自動化操作的功能，或可從上百個內建動作中選擇，涵蓋行事曆、相機、提醒事項等項目，用戶只需在主畫面點一下，也可以讓Siri協助自動執行，輕鬆完成日常任務。

