iPhone「捷徑」還能怎麼用？資深果迷解惑：照3餐問候家人、上班自動打卡

iPhone捷徑APP可設定項目，自動完成用戶指令。示意圖／取自pixabay

iOS日前推出「捷徑」APP，用戶只要簡單執行項目安排，就能一鍵執行特定功能，然而近期網友在社群發文詢問，除了於固定時間自動將鈴聲調降音量，還有哪些實用設定可以融入生活與工作？貼文曝光，一票達人分享「懶人設定」。

原PO在社群發文詢問，近期開始研究「捷徑」APP，自己則是設定「每天下午2點，自動把鈴聲調整到40%」，好奇還有哪些實用設定可以幫助日常生活；貼文一出，一派網友分享，自己寫了「記帳捷徑」、「照三餐問候老爸吃飽沒」、「設定固定下午5點傳訊息給女友，問晚餐吃什麼」、「利用自動化＋捷徑，到達定點時自動紀錄記事本，好紀錄自己的行程」、「拿來開車廂」、「到公司自動打開打卡系統」。

廣告 廣告

更有網友設定於特定時間關掉所有鬧鐘，自動播報天氣狀況及著裝建議，宛如生活貼身助理；一派網友則笑說，「看完這串發現我根本不會用iPhone」、「看完留言覺得大家的手機都是工具只有我的手機是玩具」。

「捷徑」APP可自行設定特定功能，包括通訊錄、地圖、行事曆、音樂、相片、相機、提醒事項等APP都能配合使用。圖／翻攝自App Store

然而根據Apple Store介紹，用戶只需在iPhone或iPad上打開「捷徑」APP，點擊「顯示全部」查看類別中所有捷徑，就能直接於APP中執行或自訂捷徑項目，包括通訊錄、地圖、行事曆、音樂、相片、相機、提醒事項等APP都能配合使用。



回到原文

更多鏡報報導

綾瀨水泥埋屍案38年！兇手出獄後月入40萬 愛看當年案件影片辯與事實不符

改善血糖、血脂及抗發炎！新興「超級食物」竟是亞洲餐桌常見料理

他大學輟學靠YT「垃圾內容」年賺逾2200萬！開發AI輔助 每天僅需工作2小時

獨家／羅志祥昔日師兄遭討30萬！險從天橋跳下去 連未婚妻都跑了