iPhone「捷徑」App神用法被推爆 果粉愣：原來我不知道

一名女子分享如何利用iPhone內建「捷徑」App自動調整鈴聲，引發6.5萬果粉分享各種用法，從播報天氣到自動傳訊息，讓許多平時只用手機拍照、傳訊息或行動支付的用戶大開眼界，驚呼自己對iPhone的功能了解太少，紛紛直呼「抱歉我把我的iPhone用得像智障型手機」。

原PO近日於Threads發文指出，iPhone內建的「捷徑」App提供用戶各種便利功能。她目前使用「捷徑」設定手機，每天下午2點自動將鈴聲調整至40％，但她仍想了解其他用戶是如何使用「捷徑」的。

廣告 廣告

根據Apple Store說明，「捷徑」可以讓用戶設定自動化操作，或從上百個內建動作中選擇，比如行事曆、相機、提醒事項等等，只要在主畫面點一下，還可以讓Siri幫忙自動執行，輕鬆完成日常任務。

貼文引起6.5萬人討論，許多果粉分享使用技巧，「我設了一個關掉起床鬧鐘，會自動播報氣溫和降雨機率，這樣就算眼睛沒睜開也能聽到今天天氣概況，起床就知道該怎麼穿衣服」、「用捷徑開行動支付真的超方便」、「固定每天下午5點自動傳訊息問女友，今晚吃什麼」、「捷徑設定充電到75%手機響，我就會拔掉插頭」、「設定開車就打開神盾測速照相App加音樂App」。

其他iPhone用戶看到這麼多功能都驚呆了，紛紛表示平時用手機大多只用來拍照、傳訊息或行動支付，「看完留言，發現我對iPhone功能的認識是一無所知」、「抱歉我把我的iPhone用得像智障型手機」、「看完這串覺得我不配用這麼貴的手機」、「原來我不會用iPhone」。

更多中時新聞網報導

自然科難易適中 地震、諾獎都入題

白家綺、蘇晏霈瘋馬秀 吳東諺台上放閃

飯店出招搶攻尾牙商機