iPhone 換瀏覽器終於不再是苦差事！Safari 密碼書籤一鍵打包帶走
你是不是也在默默忍受 Safari 跟 Chrome 之間的「遠距離戀愛」很久了？電腦一套、手機一套，書籤各過各的生活，密碼還常常失憶
現在 Google 終於聽到大家的心聲～ Chrome 145測試版讓這段異地戀有機會修成正果啦！這次 Chrome 在 iPhone 上推出的 Safari 資料匯入功能，可不只是一個小更新，而是拯救無數跨平台用戶的神燈！到底能幫你解決什麼問題？又該怎麼操作呢？今天就讓我來一次幫獺友們整理清楚～
為什麼我們需要這個功能？
不知道你有沒有遇過這種尷尬的時刻：在公司電腦的 Chrome 存了一個超讚的美食清單，結果下班想用 iPhone 打開，才發現手機 Safari 根本沒紀錄，密碼也通通想不起來，最後只好對著螢幕發呆？
「手機用 iPhone、電腦用 Windows」這其實是超多台灣使用者的日常，因為 Windows 電腦外掛程式多、同步方便，而 Chrome 幾乎是搜尋引擎的預設選項；但在 iPhone 上，因為懶得把累積好幾年的書籤、帳號密碼「搬家」過去，大家被迫使用 Safari
這導致你在電腦上存的好吃餐廳、工作資料，到手機上卻找不到。電腦跟手機的數位斷層越來越深，資料不同步、體驗不連貫，久了真的會心累
而 Google 這次推出的「資料無痛匯入」正是為了拯救我們這群卡在 Apple 與 Google 生態系中間的「跨平台難民」！現在有了這個匯入功能，終於能讓你在哪都有無縫的體驗
Safari 資料怎麼搬？手動匯出超簡單！
實際操作起來，其實一點都不複雜，整個過程就像把舊家的行李打包成一個壓縮檔，再請專業搬家公司送到新家
首先，在 iPhone 打開「設定」，往下滑找到「App」，點進「Safari」
在「瀏覽記錄和網站資料」下方，你會看到一個「輸出」選項，點下去之後就可以選擇你要轉移的內容，像是書籤、瀏覽紀錄、密碼等等
確認好之後，選擇「儲存到下載項目」，iPhone 就會幫你產生一個 .zip 壓縮檔，躺在手機的檔案裡
接著打開 Chrome App，點右下角的「⋯」，進入設定，找到「從 Safari 匯入」
如果你沒有看到這個選項，記得先到 App Store 檢查一下 Chrome 有沒有更新到最新版本呦
點進去後，選擇「匯入 Chrome」，按下我已匯出資料再選取剛剛匯出的 .zip 檔案，預覽內容確認沒問題後，按下「匯入」，就大功告成啦！
接下來 Chrome 就會自動把你的書籤、紀錄和密碼全部整理好，效率之高，真的有種請專業搬家團隊的爽感
之後你如果都只想用 Chrome 的話，也可以直接到 iPhone 設定把預設瀏覽器改成 Chrome喔！
搬完家還幫你清垃圾，安全防護做到滿
資料轉移，大家第一個想到的就是：安全嗎？這點 Google 讓大家可以放心
在正式匯入之前，Chrome 會先列出清單，讓你再次確認哪些資料真的要搬，避免一不小心全部打包帶走
當資料匯入完成後，Chrome 還會主動提醒你把剛剛下載的 ZIP 原始檔案刪掉。因為這些檔案裡包含未加密的敏感資訊，如果留在手機裡，反而會成為資安風險
這種「搬完家還幫你把門口紙箱清乾淨」的感覺，真的讓人很安心，也不會讓私密資料默默躺在手機深處佔空間被遺忘
小結：終於不用再被瀏覽器綁架啦！
總結一句話：這次 Chrome 的 Safari 資料匯入功能，真的就是為我們這群「iPhone＋Windows 電腦」跨平台的朋友們量身打造的救星！
雖然 Chrome 145 現在是測試版，但已經大部分的朋友們都可以使用嘍！
不只書籤、密碼一次搬好搬滿，流程還很簡單，安全細節也幫你顧到，完全不用再為了「懶得搬家」而勉強自己用不習慣的瀏覽器
現在我們可以吃點好的了！讓瀏覽器跟著你的使用習慣走，而不是反過來限制你～快去更新 Chrome，把數位生活一次整合起來吧！在搬家的過程遇到任何問題，都歡迎留言給我呦～
