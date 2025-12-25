iPhone 摺起來了！新影片曝「iPhone Fold」全貌：似 iPhone Air、4.5mm 無摺痕
明年 9 月登場？
年關將至，人們討論 iPhone 17 系列的熱情已然下降，是時候展望未來的 iPhone、迎接新一輪爆料了。曾遭蘋果提告的 YouTuber Jon Prosser 今日分享了「iPhone Fold」的清晰渲染影片，讓大家對傳說中首款蘋果摺機的期待可以變得更為具象一點。
7.8 吋＋5.5 吋內、外螢幕，4.5mm 無摺痕
按多方消息推測，iPhone Fold 展開後或配備約 7.8 吋內螢幕，合上時外側約為 5.5 吋。相比目前主流的大摺機，其比例更偏矮胖，總體上更像是 iPad mini 對摺的感覺。機身厚度方面，傳聞摺起與展開狀態分別約為 9mm 和 4.5mm，在摺疊手機中屬中上水準。
目標「無摺痕」：金屬板＋液態金屬轉軸
過往的消息一直強調，蘋果會在「iPhone Fold」上追求無摺痕效果。Prosser 在影片中提到設計團隊可能利用螢幕下方的金屬板分散彎折壓力，並於轉軸位置採用液態金屬，配合 in-cell 觸控面板，盡量降低摺痕的存在感。
Touch ID 回歸，僅支援 eSIM
安全解鎖方面，有傳 Face ID 可能不會出現，反而 Touch ID 會以電源鍵形式回歸。其位置可能處於機身頂部邊緣，打開或合上都較易按到。與此同時，亦有報道稱新機很有可能走 eSIM-only 路線，即為追求輕薄繼續 iPhone Air 的做法。
相機、連線與配色：C2 數據機、黑白打頭陣
相機配置方面，爆料提到機身會兼顧摺起、展開拍攝需要。兩片螢幕均配備自拍相機，背後則設有雙攝組合，具體規格有待確認。此外「iPhone Fold」可能啟用蘋果自研的第二代 modem 晶片 C2，而首輪配色或以黑、白兩色先行，量產時間點指向 2026 年初至年中，目標應該是 9 月發佈。
