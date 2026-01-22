iPhone 瀏覽器換成 Chrome 更簡單了！Safari 書籤、紀錄可直接匯入 Chrome
據統計，多數人最愛用的瀏覽器是 Google Chrome，但是在 iPhone 和 iPad 上，使用者最常用的瀏覽器卻是內建的 Safari。
如果想把 Safari 換成 Chrome，真正的阻礙不是介面或功能，而是要把 Safari 的書籤、瀏覽紀錄與密碼等所有資料搬到 Chrome 上，過程實在太麻煩。
但據傳 Google 準備在接下來的 iOS 版 Google Chrome 更新中，測試全新的 Safari 資料匯入功能，能獨立在手機上轉移資料。
Safari 書籤密碼「無痛搬家」曝光
根據目前釋出的測試版資訊，在最新的 iOS 系統 Chrome 145 測試版中，Google 加入了一項實用的資料匯入工具，讓使用者可以將 Safari 的書籤、瀏覽紀錄，以及已儲存的密碼匯入 Chrome 瀏覽器裡，而且只要透過手機就能進行。
這項新功能對於平常習慣在電腦上使用 Chrome 瀏覽器，但在 iPhone 上卻只能使用 Safari 的使用者來說，大幅降低切換瀏覽器的門檻。
為什麼不能直接搬？主要卡在 Apple 的隱私規範
不過，為什麼 Safari 資料不能透過「一鍵同步」移轉到 Chrome 瀏覽器上呢？其實原因很單純，Safari 的瀏覽資料受限於 Apple iOS 嚴格的應用程式沙盒（Sandbox）與隱私規範，所以第三方 App 無法直接讀取。
為了在合乎規定的前提下，把 Safari 資料移轉到 Chrome 瀏覽器上，Google 採用一種「引導式手動匯入」的方法：
首先是由使用者在 iPhone 上，利用 Safari 內建的匯出功能，將瀏覽資料打包成一個 ZIP 壓縮檔並下載到 iPhone 的「檔案」App 中。
回到 Chrome 的設定頁面，選取剛剛下載的 ZIP 壓縮檔。
接著，Chrome 會自動解壓縮並讀取檔案內容，完成書籤與密碼的轉移。
雖然不是全自動，還需要手動匯出儲存 Safari 的資料，但至少全程都能在 iPhone 上完成，已經比以前更簡單。
匯入前看清楚，完成後還會提醒刪檔
在安全性與隱私方面，Google 也做了相應的防護設計。從測試畫面來看，在 Chrome 執行匯入之前，會先清楚列出即將移轉的資料項目，讓使用者再次確認內容。
當資料匯入完成後，Chrome 會主動詢問是否要刪除剛剛使用過的 ZIP 檔案，避免將瀏覽紀錄與密碼的檔案長時間留在手機裡，降低資料外洩的風險，並兼顧便利性。
測試版在 TestFlight 現身，正式版不遠
這項功能目前已經出現在 Chrome 145 測試版中，並透過 TestFlight 開放部分使用者體驗。若測試進展順利，預期將會隨著下一個穩定版更新推出，並推送給全球 iOS 用戶。
對於早就想把 iPhone 預設瀏覽器從 Safari 換成 Google Chrome 的使用者來說，這次更新不只是轉移資料更方便，更重要的是讓瀏覽器的選擇權回到使用者手上。
原文刊登於：三嘻行動哇
圖片及資料來源：MacRumors
