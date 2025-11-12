iPhone 警報再升級！加入「加強型安全警報」，支援地震提醒、重大威脅通知與全新警示音

在 Apple 蘋果釋出 iOS 26.1 作業系統更新，讓台灣使用者也能體驗 Apple Intellgence 功能之後，蘋果緊接著釋出 iOS 26.2 測試版。

這次測試版中，蘋果新增了一項 「Enhanced Safety Alerts 加強型安全警報」，能進一步提升使用者在災害或緊急情況下的警示，同時也加入一種全新的警示音效。

新增地震與「即時威脅」警報選項

在 iOS 26.2 測試版中，使用者只要開啟「設定」，進入「通知」功能，就能找到 「Enhanced Alerts 安全警報」選項。

點進去之後，就會看到「地震警報（Earthquake Alerts）」與「緊急威脅警報（Imminent Threat Alerts）」兩項功能，只要當地支援相關功能，使用者就能自由開啟。

此外，iOS 26.2 作業系統也提供隱私設定選項，讓使用者能選擇是否願意「將大約位置分享給 Apple」，藉此提升安全警示通知的即時性與準確度。

延伸現有政府警報功能

據外媒報導，這項功能其實是針對目前的政府警報系統（Government Alerts） 的擴充，除了原本的 AMBER 兒童失蹤警報、公共安全警報、測試警報之外，多加入新功能。

新功能將會提供多細節控制，還提升訊息精準度和傳遞速度，甚至可以透過不同的緊急通知，讓使用者能夠更明確區分不同類型的警報。

預計率先於部分地區開放

目前「加強型安全警報」還在 iOS 26.2 測試階段，預計會先於部分國家或地區啟用。雖然 Apple 尚未公布完整清單，但外界預期，日本、美國與台灣等地震多發區有望優先支援。

隨著 iOS 26.2 的推出，Apple 顯然正持續強化系統在 公共安全與即時災害通報 方面的能力。對生活在地震或極端氣候頻繁地區的用戶來說，這項更新無疑是一次實用的升級。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：9to5mac

