iPhone「1功能」擺脫訊息轟炸 果迷狂推：休假睡覺必開

一名女子觀察身邊使用iPhone的朋友，發現多數都有開啟「勿擾模式」，讓她驚訝，將其PO上網，吸引逾4千人討論，結果多數果迷表示，主要在睡覺、上課上班或休假時使用，也有人全天候開啟，並稱該功能非常好用，不少上班族直言，放假是必開。

原PO近日於Threads發文指出，意外發現大票人都使用iPhone的勿擾模式，且幾乎是24小時開啟。

據蘋果官網顯示，勿擾模式可暫時將來電、提示和通知靜音，避免被打擾，用戶可將iPhone 右上角向下滑動，點選月亮圖示，若變為紫色則表示已開啟該功能，再點一下就能關閉；也可設定結束時間，長按月亮圖示，選擇「1小時」或設定自動關閉時間。

貼文曝光後，有逾4千人關注、討論，多數網友表示，通常在晚上就寢時開啟「勿擾模式」，也有人選擇在上課、上班及休假時使用，少部分則會全天候開啟。

網友紛紛留言，「我都設定睡覺時間」、「睡覺一定要開勿擾」、「我是睡覺的時候開」、「這功能超好用，與世隔絕的感覺」、「睡覺時間必須要用勿擾模式」、「超愛勿擾模式，每天開超過15個小時」、「睡覺、休假必開 ，煩的時候就24小時開」、「休假一定要開啟啊！誰想休假還要收到公司的訊息」、「放假必開！不想收到老闆的訊息」。

《中時新聞網》編輯也是該功能的愛好者，最常在晚上睡覺時使用「勿擾模式」，能避免手機頻繁接收訊息而發出聲響。

