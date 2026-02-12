iPhone 16、三星三摺機成回收增值王 逆勢漲價原因曝光
2026年開春的二手機市場展現出一種極為反常的「量縮價漲」格局；根據通路數據顯示，1月份整體回收量較前月大幅下滑了25%，但特定機型的回收價格卻逆勢飆升。
三星三摺機的暴力增值
在這次的回收增值榜單中，最令人瞠目結舌的莫過於Samsung Galaxy Z TriFold 512GB；這款手機在2026年1月份的最高回收價從月初的28,310元，一路狂飆至月底的56,210元，單月增值幅度將近2.8萬元，翻倍成長的表現使其穩坐回收增值王寶座。
從市場觀點來看，Galaxy Z TriFold的價格走勢更像是一種「期貨」邏輯；作為三星首款量產的三摺疊螢幕手機，其技術門檻導致供貨極其有限，但市場對於新形態裝置的體驗需求卻居高不下，這種極致的供需落差加上其本身具備的高度話題性與稀缺性，讓回收商願意開出破盤高價來搶貨。
這也提醒了高階玩家，對於這類具備劃時代意義的創新機種，掌握「脫手時機」往往比持有時間更能決定最終的投資報酬率。
大容量iPhone 16成抗「通膨」首選
除去Samsung的「特例」，榜單上其餘九席增值名額全數被iPhone 16系列霸佔，這反映了Apple在二手市場不可撼動吸引力；不過，這次增值金額最高的並非基本款，而是iPhone 16 Pro Max 1TB單月回收價上漲了7,330元，512GB版本的漲幅更高達38%。
這背後隱含著消費者與回收商對未來「手機通膨」的共同焦慮；隨著記憶體與儲存晶片成本不斷墊高，市場普遍預期2026年下半年的新機定價將更加昂貴，因此現有的大容量旗艦機型變成了某種程度的「保值資產」，回收商願意在淡季加價回收iPhone 16高階版本，目的是為了在未來半年內，確保手中握有足夠的量來應對可能的新機漲價潮。
Android中階機的快速貶值危機
雖然高階旗艦機在漲價，但將視角拉回整體的回收量佔比，我們會看到另一個殘酷的現實。
在回收量方面，Apple雖然暴減34%，但仍以54.1%的市佔率穩居第一，且主力回收機型依然是iPhone 13、12、11 這些長青樹，這顯示出對於大多數消費者而言，128GB容量的舊款iPhone才是二手流通的「基本盤」，在價格與實用性之間取得了最佳平衡；反觀Android陣營，Samsung回收量下跌了14%，且支撐回收量的並非昂貴的摺疊機，而是Galaxy A53、A32等中階機型，這意味Android中階機的硬體價值貶值速度極快，回收金額普遍僅維持在千元上下的低水位。
換句話說，如果手中的Android手機並非頂規旗艦或具備特殊話題性的產品如摺疊機，那麼「提早回收」絕對是止損的最佳策略，否則隨著時間推移，畢竟這些缺乏NPU算力與新規格支撐的舊機，將難逃被市場邊緣化的命運。
（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）
