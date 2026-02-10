iPhone 17「愛馬仕橙」中國爆紅！蘋果（橙）成了！第 4 季營收升 38%，靠新設計扭轉 3 年跌勢

金融時報指蘋果憑 iPhone 17 系列喺中國市場強勢反彈，第 4 季中國營收按年升 38% 至 260 億美元，扭轉 3 年跌勢。「宇宙橙」配色因被暱稱「愛馬仕橙」及諧音寓意，成為社交平台爆紅話題。

為何「宇宙橙」會紅：一眼辨認 + 吉祥寓意

報道形容，iPhone 17 系列尤其是 Pro 型號的設計更新令新機更易被認得「是新、是高階」，強化了 iPhone 在中國作為某種身份象徵的定位。其中最搶鏡是「宇宙橙」款式，因為顏色近似 Hermès 招牌色而被稱為「愛馬仕橙」，引發大量開箱貼文和短片，形成自發式擴散。​

亦有受訪用戶直言選橙色就是因為「夠搶眼、夠新」，旁人一望就知是新款 iPhone 17，變相將顏色變成社交訊號。除了像 Hermès 帶來的「奢侈品聯想」，報道亦提到「橙」在中文語境裡還有諧音吉祥寓意。不少買家會借「橙」同「成」（成功）近音，在社交平台玩「心想事橙（成）」、「馬到功橙（成）」等祝福式文案，令這款配色由外觀賣點，升級成一種帶好意頭的社交符號。

蘋果營收猛漲 38%，扭轉 3 年跌勢

金融時報引述 CEO 庫克談到第 4 季 iPhone 銷售表現，指蘋果在中國市場收入按年大升 38% 至 260 億美元，接近佔公司總銷售五分之一，並扭轉約 3 年嘅銷售下滑。分析亦提到，蘋果之前曾連續多季面對中國市場壓力，這次反彈令投資者情緒明顯改善。

硬體升級 + 補貼政策一齊推高換機

iPhone 17 在相機、晶片、螢幕同電池等方面的有感升級，推動了一波「超級換機周期」。另外，中國政府針對 6,000 人民幣以下智慧手機提供最高 500 人民幣補貼，亦令入門款 iPhone 17 受惠，進一步降低換機門檻。​

加上中美關係、AI 功能審批等不確定因素之下，消費者反而更容易被「看得見」的外觀更新說服，令「宇宙橙」成為最直接嘅賣點。

