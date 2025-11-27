iPhone 17夯！蘋果今年手機銷量有望超車三星 市佔王者地位估維持至2029年

蘋果執行長庫克（Tim Cook）謠傳將在2026年卸任。 圖：翻攝自 X @pubity

[Newtalk新聞] Counterpoint Research 周三（26 日）發布的一份報告顯示，蘋果公司（Apple）有望在 2025 年超越三星（Samsung），成為 14 年來智慧型手機出貨量最大的公司。數據顯示，蘋果今年 iPhone 的出貨量預計約 2.43 億支，三星的出貨量則預計約 2.35 億支，出貨量可反映智慧手機廠商的市場需求和銷售預期。蘋果最終在全球智慧型手機的市佔率可能為 19.4%，領先三星的 18.7%。

該研調機構指出，蘋果今年九月推出 iPhone 17 系列新機，並在假期銷售季取得顯著佳績。iPhone 17 系列（包括 iPhone Air）在美上市後的前四周銷量比 iPhone 16 系列（不含 iPhone 16e）高出 12%。在中國這個對蘋果至關重要的市場，同期 iPhone 17 系列的銷售量較上一代產品高出 18%。

Counterpoint Research 高級分析師 Yang Wang 在報告中提到，「除了 iPhone 17 系列在市場上獲得極佳的迴響外，出貨量增加的關鍵因素在於換機週期已達拐點。在新冠疫情期間購買智慧手機的消費者，現在將進入換機階段」；與此同時，三星在中低階領域的手機市場可能面臨來自中國廠商的挑戰，這會阻礙這家韓國巨頭重奪榜首地位的能力。

此外，Counterpoint Research 預測，蘋果在全球智慧手機市場將保持領先地位至 2029 年，主要原因如下：

首先，2023 年至 2025 年第二季期間，二手 iPhone 銷售量為 3.58 億支。「這些用戶未來幾年也很可能會升級至新款 iPhone。這些因素將形成一個龐大的需求基礎，預計這將支撐未來幾季 iPhone 出貨量成長。」

由於中美貿易休戰，關稅的影響低於預期，蘋果也可望能從中受益。這有助於其更廣泛的供應鏈及在新興市場等地區的成長。此外，美元走軟和「穩健的經濟前景」也提振了消費者信心，使這家科技巨頭受益匪淺。「憑藉這些結構性利多，蘋果今年的出貨量有望超越三星。」

同時，Counterpoint 也預測，蘋果預計明年將推出入門級「iPhone 17e」和一款折疊新機。這家研究公司表示，先前宣布的對蘋果 Siri 的更新及 2027 年「iPhone 設計的重大革新」，預計也能鞏固蘋果未來幾年的市場主導地位。

「透過擴大產品線，覆蓋多個價格層級，包括不斷增長的『e』系列，及對 Pro 和標準款系列發布週期進行調整，蘋果正在戰略性地定位自己，以抓住消費者（尤其新興市場）日益增長的需求，並加強其在高、低端市場的地位，預計該高端市場的增長速度將超過整體市場，」Counterpoint 表示。

再加上「鑑於用戶對 iOS 生態系統的偏好日益增強、手機設備之間的兼容性，及蘋果現有用戶群中大量舊型號手機將更新換代，蘋果在本十年末將持續保持對其他智慧手機品牌的領先地位。」

