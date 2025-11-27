iPhone 17夯！蘋果今年手機銷量有望超車三星 市佔王者地位估維持至2029年
[Newtalk新聞] Counterpoint Research 周三（26 日）發布的一份報告顯示，蘋果公司（Apple）有望在 2025 年超越三星（Samsung），成為 14 年來智慧型手機出貨量最大的公司。數據顯示，蘋果今年 iPhone 的出貨量預計約 2.43 億支，三星的出貨量則預計約 2.35 億支，出貨量可反映智慧手機廠商的市場需求和銷售預期。蘋果最終在全球智慧型手機的市佔率可能為 19.4%，領先三星的 18.7%。
該研調機構指出，蘋果今年九月推出 iPhone 17 系列新機，並在假期銷售季取得顯著佳績。iPhone 17 系列（包括 iPhone Air）在美上市後的前四周銷量比 iPhone 16 系列（不含 iPhone 16e）高出 12%。在中國這個對蘋果至關重要的市場，同期 iPhone 17 系列的銷售量較上一代產品高出 18%。
Counterpoint Research 高級分析師 Yang Wang 在報告中提到，「除了 iPhone 17 系列在市場上獲得極佳的迴響外，出貨量增加的關鍵因素在於換機週期已達拐點。在新冠疫情期間購買智慧手機的消費者，現在將進入換機階段」；與此同時，三星在中低階領域的手機市場可能面臨來自中國廠商的挑戰，這會阻礙這家韓國巨頭重奪榜首地位的能力。
此外，Counterpoint Research 預測，蘋果在全球智慧手機市場將保持領先地位至 2029 年，主要原因如下：
首先，2023 年至 2025 年第二季期間，二手 iPhone 銷售量為 3.58 億支。「這些用戶未來幾年也很可能會升級至新款 iPhone。這些因素將形成一個龐大的需求基礎，預計這將支撐未來幾季 iPhone 出貨量成長。」
由於中美貿易休戰，關稅的影響低於預期，蘋果也可望能從中受益。這有助於其更廣泛的供應鏈及在新興市場等地區的成長。此外，美元走軟和「穩健的經濟前景」也提振了消費者信心，使這家科技巨頭受益匪淺。「憑藉這些結構性利多，蘋果今年的出貨量有望超越三星。」
同時，Counterpoint 也預測，蘋果預計明年將推出入門級「iPhone 17e」和一款折疊新機。這家研究公司表示，先前宣布的對蘋果 Siri 的更新及 2027 年「iPhone 設計的重大革新」，預計也能鞏固蘋果未來幾年的市場主導地位。
「透過擴大產品線，覆蓋多個價格層級，包括不斷增長的『e』系列，及對 Pro 和標準款系列發布週期進行調整，蘋果正在戰略性地定位自己，以抓住消費者（尤其新興市場）日益增長的需求，並加強其在高、低端市場的地位，預計該高端市場的增長速度將超過整體市場，」Counterpoint 表示。
再加上「鑑於用戶對 iOS 生態系統的偏好日益增強、手機設備之間的兼容性，及蘋果現有用戶群中大量舊型號手機將更新換代，蘋果在本十年末將持續保持對其他智慧手機品牌的領先地位。」
更多Newtalk新聞報導
AI 帶動爆發性成長！ 外媒預測台積電這一年市值有望超越蘋果
王婉諭：2027不是空穴來風 習近平已下令解放軍做好攻台準備
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
（專訪）胡瓜誤觸籃籃胸部挨轟 ...小禎喊冤惹議 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 2 小時前
台積電優良供應商 九台廠上榜…家數為歷年最多
台積電昨（26）日公布2025年優良供應商名單，合計30家入列，包括萬潤、長春石化、中鋼構、志聖、健策、帆宣、大三億營造...聯合新聞網 ・ 3 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 22 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 20 小時前
MLB》陷低潮曾被質疑二刀流！大谷翔平淡定回：不在意外界聲音
洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平本季率隊達成世界大賽二連霸，但過程中一度深陷打擊低潮，引發外界質疑他是否受到二刀流影響。面對負面評論，大谷在26日的線上記者會上首度回應，表示自己從不把外界聲音放在心上。中時新聞網 ・ 13 小時前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 16 小時前
高雄藝術家「花生木雕」太逼真！ 寄日本參賽遭海關誤扣
67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後...CTWANT ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 2 天前
1.25兆國防預算惹議！呂秀蓮狠嗆這群人受益
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）國防特別預算，預計在民國115年至122年的8年間投入打造「台灣之盾」。對此，前副總統呂秀蓮表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 36 分鐘前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 22 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
17萬人捶心肝！興櫃股王鴻勁上市首日翻倍站上3000元 一張現賺150萬元
興櫃股王鴻勁（7769）今（27）日以承銷價1,495元掛牌上市，以2,710元開出，開盤不到10分鐘，股價一度衝上3,000元，漲幅高達1倍之多大啖蜜月行情，一上市就強登台股第五高價股，可望問鼎前三強，成交金額逾70億元；抽中一張的投資人，若賣在此價位，則一口氣獲利入袋150.5萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 18 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 23 小時前
黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」
台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
花64元中千萬！小7、全家、全聯發票開出5張千萬大獎 獎落台北桃園與花蓮
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導今年9、10月期統一發票在昨（25）日揭曉，本期7-ELEVEN、全家便利商店與全聯共開出5張千萬大獎；其中，台北有民眾只花64元...FTNN新聞網 ・ 16 小時前