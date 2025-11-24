iPhone 17換機要買哪些配件？內行人教：這四類產品必須有！村上隆 x CASETiFY限量開搶、精選迪士尼、短尾矮袋鼠人氣聯名款｜揪愛Mei推好物

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

今年蘋果iPhone 17升級太有感，「揪愛Mei」身邊就有不少舊iPhone用戶換機，也有不少安卓陣營入坑，換新手機之後最讓人糾結的就是「要買哪一款手機殼、螢幕保護貼、充電器、掛繩」，身為購物界省錢獵人的「揪愛Mei」，這次直接把給家人、朋友的購買清單和挑選原則整理成一份iPhone 17換機後配件懶人包，讓你一試成主顧，包滿意。

手機保護殼怎麼挑？兩大原則一個不能少

「揪愛Mei」我今年也換上iPhone 17 Pro，選的當然是最騷包的「宇宙橙」，但因為「揪愛Mei」是資深果粉，換新機的時候都會同時下單原廠殼，可是，今年原廠透明殼，不是很透明，下方多了一整片白色，OMG連身為果粉的我都很難挺下去欸！所以立即開始物色新款保護殼，同時整理了我自己挑選保護殼的原則，幫助大家避雷，順利買到好用好看的款式～

● 原則一：選擇MagSafe保護殼，絕對不後悔！

如果換到iPhone 17，「揪愛Mei」強力推薦買保護殼一定要選擇有支援「MagSafe」的款式，而且用過之後就回不去，因為真的太方便！一吸就充電，免去插拔的麻煩，而且經常插拔很容易會讓連接埠的地方掉漆，到時手機二手要賣出時可是會大掉價，MagSafe可能會貴一點，但值得，而且不是能吸就好，務必要有強磁吸，才能避免掉落。

● 原則二：有防摔認證、邊框加高，保護力更高！

另外當然就是保護力，要有防摔認證，「揪愛Mei」溫馨提醒，在挑選保護殼的時候，螢幕和鏡頭邊框一定要比手機高一點才能保護機身本體，之後如果加裝掛繩墊片或是貼上防窺片才有空間。最後當然就是依照自己喜歡風格挑選了，透明殼露出手機原色，呈現大人成熟風格，當然還有各式風格可選擇。

私心推薦CASETiFY手機殼：村上隆 x CASETiFY: FLOWERS BLOOM

(圖片來源：CASETiFY)

FLOWERS BLOOM 系列是 CASETiFY 對村上隆經典花朵的致敬之作，全新系列流線手機殼、盲盒手機殼，限量熱賣中，另外也推出FLOWERS磁吸無線充電盤、SMILE手機殼等等，超高人氣夯品。

村上隆 x CASETiFY: FLOWERS BLOOM系列

售價1,600元享免運 👉限量開賣！點此下單

FLOWERS 限量版手機殼盲盒

售價2,450元享免運 👉限量開賣！點此下單

SMILE (彩虹) 手機殼

售價2,880元 👉限量開賣！點此下單

FLOWERIAN 造型人偶盲盒

售價1,600元享免運 👉限量開賣！點此下單

FLOWERS (彩虹) 手機吊飾及吊飾串珠套組

售價3,230元享免運 👉限量開賣！點此下單

FLOWERS (彩虹) 磁吸無線充電盤

售價2,770元享免運👉限量開賣！點此下單

(圖片來源：CASETiFY)

私心推薦toyselect手機殼：迪士尼、DINOTAENG聯名 高顏值又防摔

想要防摔、顏值、磁吸力一次到位，「揪愛Mei」私心推薦同時也是社群爆款的Disney經典牡蠣寶寶們雲朵波波MagSafe殼，以柔霧珍珠光澤與TPU+PC雙層結構打造，通過SGS防摔認證，支援MagSafe磁吸，輕盈又有型。

再來推薦Cats And Dogs魯斯佛款抗黃防摔MagSafe殼，透明抗黃塗層結合抗菌TPU材質，防摔耐用，搭配磁吸，可愛與實用兼具。不能錯過的還有韓國人氣短尾矮袋鼠，DINOTAENG經典高舉棉花糖峽谷強悍MagSafe殼，採用專利BubblePro減震科技，防摔力超越軍規，還通過抗菌檢測，鋁合金按鍵與鏡頭保護框細節滿滿。

Disney經典-牡蠣寶寶們雲朵波波MagSafe iPhone手機殼

售價1,390元享免運 👉點此立即擁有

Disney經典Cats And Dogs-魯斯佛款抗黃防摔MagSafe iPhone手機殼

售價890元享免運 👉點此立即擁有

DINOTAENG經典-高舉棉花糖峽谷強悍MagSafe iPhone手機殼

售價1,390元享免運 👉點此立即擁有

PINGU套上泳圈雲朵波波MagSafe iPhone手機殼

售價1,390元享免運 👉點此立即擁有

（圖片來源：TOYSELECT官網）

手機螢幕保護貼要買！推薦BLAC電鍍保護貼 透光、防窺一次滿足

有了手機保護殼，螢幕保護貼也不能少，畢竟一個手滑，螢幕維修費都要破萬元，過來人建議，手機保護殼、螢幕保護貼不要省。另外，iPhone 17開賣時有傳出不能貼螢幕保護的傳言，但後來經過多方專家證實，官方真的沒有說過不能貼啊！所以為了自己的荷包，還是先貼好會比較安心。

「揪愛Mei」自己在挑選螢幕保護貼時，喜歡選鋼化玻璃，防刮耐磨，同時也要透光好，能抗指紋，不要讓指紋沾附在螢幕上，抗反光也很重要，才能擁有不輸給原廠的好品質，要是不想要別人輕易看到你的手機螢幕，想要保留自己的隱私，別忘記要挑選「防窺」款。如果不知道怎麼挑，直接點下面的連結下單就好囉～

（圖片來源：TOYSELECT官網）

充電設備也要迪士尼！推薦磁吸三合一充電器、支架無線充電器

如果已經買了MagSafe殼，充電器也一起換上磁吸款吧！「揪愛Mei」自己很喜歡toyselect站上的折疊式三合一 Qi2 磁吸支架充電器，是一款有iPhone、Apple Watch、AirPods蘋果小套餐的人非常使用的配件。該款產品全機台灣製造，擁有六大安全防護，支援最新Qi2無線充電技術，手機可達15W快充，還可同時替耳機與Apple Watch充電。平常放在家，可以是充電器還能是支架，不用全家搶充電線，出遊、出差帶這台省去一堆線材，還可折疊方便收納，真的會用過就回不去！

另一款「揪愛Mei」也很推的就是15W二合一磁吸支架無線充電器，外型就像是一般氣囊式的支架，重量僅35克，超輕！吸上去就能立即充電，不充電的時候還有展開支架，支架可自由調整角度，在外面一個人吃飯，支架撐開來，放上手機追個劇，享受一個人的生活。同時不充手機的時候，也能幫Apple Watch電力應援，搭配超可愛的Disney經典經典IP，一個人在麵攤吃麵也能散發潮流品味。

年末狂歡夜-雙11活動優惠 11/10-11/11 23:59期間下單｜滿＄1111享11％折扣

（圖片來源：TOYSELECT官網）

手機掛繩必備！解放雙手神器 時尚兼實用款推薦

手機掛繩應該女孩、媽媽們都要有吧！「揪愛Mei」自己也好幾條在輪，掛繩熱門到連蘋果原廠今年也加入市場，準備要來搶掛繩的生意。

「揪愛Mei」特別喜歡BLAC編織單釦手機長掛繩，是外出旅遊、逛街通勤的神隊友，採用尼龍編織材質，觸感柔軟而且又不易打結，搭配360°旋轉掛鉤，不管斜背、掛頸或側背都不卡卡，能依照個人習慣自由調整長度，最長可達160公分，金屬單釦設計穩穩地不會輕易鬆脫，拍照不用再手忙腳亂，通勤時也能安心滑手機不怕摔落遺失，搭配精心挑選的牡蠣寶寶的手機殼、迪士尼聯名款，就是超完美啦！