iPhone 17換機要買哪些配件？內行人教：這四類產品必須有！村上隆 x CASETiFY限量開搶、精選迪士尼、短尾矮袋鼠人氣聯名款｜揪愛Mei推好物
今年蘋果iPhone 17升級太有感，「揪愛Mei」身邊就有不少舊iPhone用戶換機，也有不少安卓陣營入坑，換新手機之後最讓人糾結的就是「要買哪一款手機殼、螢幕保護貼、充電器、掛繩」，身為購物界省錢獵人的「揪愛Mei」，這次直接把給家人、朋友的購買清單和挑選原則整理成一份iPhone 17換機後配件懶人包，讓你一試成主顧，包滿意。
準備好迎接年末最大購物盛事了嗎？「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結年底最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
手機保護殼怎麼挑？兩大原則一個不能少
「揪愛Mei」我今年也換上iPhone 17 Pro，選的當然是最騷包的「宇宙橙」，但因為「揪愛Mei」是資深果粉，換新機的時候都會同時下單原廠殼，可是，今年原廠透明殼，不是很透明，下方多了一整片白色，OMG連身為果粉的我都很難挺下去欸！所以立即開始物色新款保護殼，同時整理了我自己挑選保護殼的原則，幫助大家避雷，順利買到好用好看的款式～
● 原則一：選擇MagSafe保護殼，絕對不後悔！
如果換到iPhone 17，「揪愛Mei」強力推薦買保護殼一定要選擇有支援「MagSafe」的款式，而且用過之後就回不去，因為真的太方便！一吸就充電，免去插拔的麻煩，而且經常插拔很容易會讓連接埠的地方掉漆，到時手機二手要賣出時可是會大掉價，MagSafe可能會貴一點，但值得，而且不是能吸就好，務必要有強磁吸，才能避免掉落。
● 原則二：有防摔認證、邊框加高，保護力更高！
另外當然就是保護力，要有防摔認證，「揪愛Mei」溫馨提醒，在挑選保護殼的時候，螢幕和鏡頭邊框一定要比手機高一點才能保護機身本體，之後如果加裝掛繩墊片或是貼上防窺片才有空間。最後當然就是依照自己喜歡風格挑選了，透明殼露出手機原色，呈現大人成熟風格，當然還有各式風格可選擇。
私心推薦CASETiFY手機殼：村上隆 x CASETiFY: FLOWERS BLOOM
FLOWERS BLOOM 系列是 CASETiFY 對村上隆經典花朵的致敬之作，全新系列流線手機殼、盲盒手機殼，限量熱賣中，另外也推出FLOWERS磁吸無線充電盤、SMILE手機殼等等，超高人氣夯品。
村上隆 x CASETiFY: FLOWERS BLOOM系列
售價1,600元享免運👉限量開賣！點此下單
FLOWERS 限量版手機殼盲盒
售價2,450元享免運👉限量開賣！點此下單
SMILE (彩虹) 手機殼
售價2,880元👉限量開賣！點此下單
FLOWERIAN 造型人偶盲盒
售價1,600元享免運👉限量開賣！點此下單
FLOWERS (彩虹) 手機吊飾及吊飾串珠套組
售價3,230元享免運👉限量開賣！點此下單
FLOWERS (彩虹) 磁吸無線充電盤
售價2,770元享免運👉限量開賣！點此下單
私心推薦toyselect手機殼：迪士尼、DINOTAENG聯名 高顏值又防摔
想要防摔、顏值、磁吸力一次到位，「揪愛Mei」私心推薦同時也是社群爆款的Disney經典牡蠣寶寶們雲朵波波MagSafe殼，以柔霧珍珠光澤與TPU+PC雙層結構打造，通過SGS防摔認證，支援MagSafe磁吸，輕盈又有型。
再來推薦Cats And Dogs魯斯佛款抗黃防摔MagSafe殼，透明抗黃塗層結合抗菌TPU材質，防摔耐用，搭配磁吸，可愛與實用兼具。不能錯過的還有韓國人氣短尾矮袋鼠，DINOTAENG經典高舉棉花糖峽谷強悍MagSafe殼，採用專利BubblePro減震科技，防摔力超越軍規，還通過抗菌檢測，鋁合金按鍵與鏡頭保護框細節滿滿。
Disney經典-牡蠣寶寶們雲朵波波MagSafe iPhone手機殼
售價1,390元享免運 👉點此立即擁有
Disney經典Cats And Dogs-魯斯佛款抗黃防摔MagSafe iPhone手機殼
售價890元享免運 👉點此立即擁有
DINOTAENG經典-高舉棉花糖峽谷強悍MagSafe iPhone手機殼
售價1,390元享免運 👉點此立即擁有
PINGU套上泳圈雲朵波波MagSafe iPhone手機殼
售價1,390元享免運 👉點此立即擁有
手機螢幕保護貼要買！推薦BLAC電鍍保護貼 透光、防窺一次滿足
有了手機保護殼，螢幕保護貼也不能少，畢竟一個手滑，螢幕維修費都要破萬元，過來人建議，手機保護殼、螢幕保護貼不要省。另外，iPhone 17開賣時有傳出不能貼螢幕保護的傳言，但後來經過多方專家證實，官方真的沒有說過不能貼啊！所以為了自己的荷包，還是先貼好會比較安心。
「揪愛Mei」自己在挑選螢幕保護貼時，喜歡選鋼化玻璃，防刮耐磨，同時也要透光好，能抗指紋，不要讓指紋沾附在螢幕上，抗反光也很重要，才能擁有不輸給原廠的好品質，要是不想要別人輕易看到你的手機螢幕，想要保留自己的隱私，別忘記要挑選「防窺」款。如果不知道怎麼挑，直接點下面的連結下單就好囉～
充電設備也要迪士尼！推薦磁吸三合一充電器、支架無線充電器
如果已經買了MagSafe殼，充電器也一起換上磁吸款吧！「揪愛Mei」自己很喜歡toyselect站上的折疊式三合一 Qi2 磁吸支架充電器，是一款有iPhone、Apple Watch、AirPods蘋果小套餐的人非常使用的配件。該款產品全機台灣製造，擁有六大安全防護，支援最新Qi2無線充電技術，手機可達15W快充，還可同時替耳機與Apple Watch充電。平常放在家，可以是充電器還能是支架，不用全家搶充電線，出遊、出差帶這台省去一堆線材，還可折疊方便收納，真的會用過就回不去！
另一款「揪愛Mei」也很推的就是15W二合一磁吸支架無線充電器，外型就像是一般氣囊式的支架，重量僅35克，超輕！吸上去就能立即充電，不充電的時候還有展開支架，支架可自由調整角度，在外面一個人吃飯，支架撐開來，放上手機追個劇，享受一個人的生活。同時不充手機的時候，也能幫Apple Watch電力應援，搭配超可愛的Disney經典經典IP，一個人在麵攤吃麵也能散發潮流品味。
Disney小熊維尼-抱緊一下15W磁吸支架無線充電器
售價1,290元享免運 👉點此立即下單
Disney經典-馬戲團亂花22.5W折疊式三合一Qi2磁吸支架無線充電器
售價1,690元享免運 👉點此立即下單
年末狂歡夜-雙11活動優惠 11/10-11/11 23:59期間下單｜滿＄1111享11％折扣
手機掛繩必備！解放雙手神器 時尚兼實用款推薦
手機掛繩應該女孩、媽媽們都要有吧！「揪愛Mei」自己也好幾條在輪，掛繩熱門到連蘋果原廠今年也加入市場，準備要來搶掛繩的生意。
「揪愛Mei」特別喜歡BLAC編織單釦手機長掛繩，是外出旅遊、逛街通勤的神隊友，採用尼龍編織材質，觸感柔軟而且又不易打結，搭配360°旋轉掛鉤，不管斜背、掛頸或側背都不卡卡，能依照個人習慣自由調整長度，最長可達160公分，金屬單釦設計穩穩地不會輕易鬆脫，拍照不用再手忙腳亂，通勤時也能安心滑手機不怕摔落遺失，搭配精心挑選的牡蠣寶寶的手機殼、迪士尼聯名款，就是超完美啦！
其他人也在看
iPhone 17配件推薦清單：村上隆x CASETiFY聯名登場、防摔手機殼保護貼、掛繩怎麼選？10年果粉親測｜揪愛Mei推好物
蘋果iPhone 17開賣，手機第一時間拿到手，周邊配件也要同時到位才會安心啊！但手機殼、掛繩、保護貼怎麼挑，才不會花大錢卻沒保護力？「揪愛Mei」身為資深果粉，從iPhone 5一路用到iPhone 16，誠實說手機螢幕從沒摔破過，這10年每一代iPhone都會買上原廠手機殼，想耍時髦時就會挑明星同款的CASETiFY聯名款。至於螢幕貼，今年要選抗反射鍍膜貼才不會白花錢。想要時尚、耐用又安心的iPhone 17手機殼，「揪愛Mei」已幫你準備好最新攻略，讓你的iPhone都能「代代平安」。Yahoo夯好物 ・ 2 個月前
電商酷澎洩逾4千客戶個資 超過10天才發現被駭
南韓網購龍頭酷澎Coupang再度爆出重大資安危機，超過4,536名顧客個資遭未經授權的第三方外流，外洩時間長達12天，引發社會對其資安管理的強烈質疑。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
macOS 26.2可讓多台Mac透過Thunderbolt 5串接成「AI超級電腦」，功耗僅RTX 5090叢集的1/10
除了在macOS 26.2導入「Edge Light」功能，讓MacBook螢幕秒變視訊補光燈，蘋果更在此版本加入可將多台Mac串接變成「AI超級電腦」的功能。Mashdigi ・ 15 小時前
解放手機無線充電效能！JOWUA Qi2 製冷六維隱藏車架消除你的「車充焦慮」
JOWUA 出品的六維隱藏車架進化！全新的 Qi2 製冷六維隱藏車架 (MagSafe款) 保留安裝方便、可任意調節角度、隱藏式設計等優質特點，加入半導體製冷面板和靜音循環風扇，搭配 Qi2 無線充電模組解決無線充電容易讓手機發熱的最大痛點。DDCAR電動車 ・ 1 天前
Windows 11推「自主代理AI」驚傳資安漏洞 微軟罕示警
隨著微軟（Microsoft）全面推動AI技術融入作業系統，一項名為「自主代理式 AI（agentic AI）」的全新功能近日被推向 Windows 11 用戶。這項功能旨在讓人工智慧深度介入系統，協助用戶處理檔案整理、寄送電子郵件等複雜任務。然而，微軟在最新發布的支援文件中罕見地坦言，由於這類AI需要更深層的系統存取權限，同時也可能成為惡意軟體入侵的新途徑，潛藏全新的資安風險。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
Android 陣營全面破壁！Qualcomm 明示搭載 Snapdragon 晶片的裝置也將能 AirDrop 相片、檔案
在 Google 宣布 Pixel 10 成功破壁，將能透過原生 Quick Share 與 iPhone 間 AirDrop 檔案後不久，Qualcomm 也在 X 上表示自己「迫不及待想看到大家在 Snapdragon 裝置上啟用該功能」。Yahoo Tech ・ 1 小時前
「台中垃圾清運大車隊」APP全新改版 查詢更便利！
「台中垃圾清運大車隊」APP上線以來，已成為市民日常掌握清運資訊的重要工具，截至114年10月用戶下載已突破56萬次，服務範圍涵蓋台中市29個行政區、300多條清運路線及2萬多個清運點。為進一步提升用戶體驗、滿足使用需求，台中市政府今(24)日完成APP改版，並新增車輛「動態清運查詢」及「清運定點查詢」等多項便利功能，讓清運資訊更即時、更貼近市民需求。（如圖）環保局說，此次APP全新改版，改版著重「介面簡潔」與「操作流暢」，保留使用者熟悉的操作邏輯，降低重新學習負擔。讓市民查詢垃圾清運資訊更加即時、便利。其中「動態清運查詢」功能如同公車預計到站資訊，市民可針對指定清運路線及車輛，即時查詢清運進度與到站點位，有別於傳統單一站點資訊，整條路線的點位與車輛動態均可即時顯示，並依 ...台灣新生報 ・ 53 分鐘前
Windows 11 新功能–斬腳趾，藍畫面15秒就黑mon
文章來源：Qooah.com 微軟在 Ignite 2025 大會公佈了一個更新，主要是在 Windows 11 系統中加入數碼標示牌模式（Digital Signage Mode）。 當系統被用於播放廣告、海報等大型展示屏幕時，系統如果崩潰出現 BSOD (俗稱：藍畫面)，將會自動在15秒內自動使屏幕變黑，從而減少藍屏狀態時間，避免尷尬。 微軟在 Blog 表示：「啓用後，它有助於確保 Windows 屏幕或錯誤對話框不會顯示在你的公共顯示器上。」 目前數碼標示牌模式主要針對於作為廣告、資訊發佈的非交互式屏幕。藍畫面一般都會導致系統重啓，該功能主要應對系統配置不當、或現場 IT 團隊無法實時監控的情況，以免出現藍屏畫面長時間的展示，進入公眾視野造成尷尬的局面。 OPPO Find X9 Pro 開箱評測：今年最出色的 Android 旗艦，續航太瘋狂 雖然數碼標示牌模式無法解決解決 Windows 的穩定性問題，但可以作為一種改善方式，正所謂「無眼屎乾淨盲」。Qooah ・ 1 天前
垃圾車來了多語言版APP上線
記者楊耀華∕基隆報導 為提升外籍居民使用垃圾清運資訊服務的便利性，基隆…中華日報 ・ 19 小時前
新代：AI重新定義工業製造競爭格局
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天持續舉行，新代科技董事長蔡尤鏗在專題演講表示，人工智慧（AI）重新定義工業製造競爭格局；所羅門董事長陳政隆指出，美國在人形機器人軟體持續領先，但未來中國可能持續擴大人形機器人市占率。中央社 ・ 1 天前
「X」推出「關於此帳號」透明度功能，揭露用戶所在地、改名次數與連線來源、VPN用戶將被標註
為了提升平台透明度並打擊虛假帳號，「X」開始向部分用戶推送一項名為「關於此帳號」 (About this account)的新功能。此功能將公開顯示用戶的所在地、帳號創建地，以及更改使用者名稱 (Handle) 的次數等背景資訊。Mashdigi ・ 16 小時前
iOS 27將聚焦「修復」，效法Snow Leopard專注穩定性與效能、為折疊iPhone鋪路
隨著iOS 26帶來了名為「Liquid Glass」的重大介面視覺革新，蘋果似乎打算在明年的作業系統更新中稍作喘息。根據彭博新聞記者Mark Gurman的說法，預計於2026年秋季推出的iOS 27 (以及macOS 27等作業系統)，將不會主打數百項眼花撩亂的新功能，而是轉向專注於提升效能、穩定性與修復錯誤。Mashdigi ・ 15 小時前
消防e點通APP明年增離線下載 斷網仍可獲關鍵資訊
「台灣全民安全指引」19日起展開家戶普發作業，內政部長劉世芳今天(24日)表示，「安全指引」針對地震、颱風等災害提供應變資訊與緊急避難包準備清單，內政部也規劃在明年於「消防防災e點通」APP新增離線下載功能，確保民眾在沒有網路的情況下仍能獲取關鍵資訊。 立法院內政委員會24日邀請內政部長劉世芳、國防部軍政副部長柏鴻輝就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識的政策效益評估」進行專案報告並備質詢。 劉世芳口頭報告時表示，強化社會整體韌性、提升全民面對危機的應變能力是國家安全的基石，國防部原本就有編製「全民國防手冊」，今年改版為「台灣全民安全指引」，目的在於讓民眾認識天災、疫病、極端氣候及敵人侵略等各種可能的危機，且在平時便準備，以利災時應變，達到「有準備，更安全」的政策目的。 劉世芳說，國防部參考近年捷克、瑞典等國家發布新版民防手冊或生存指南，普遍採行紙本與電子檔併行方式，並考量國內部分高齡民眾對線上下載不熟悉，加上災時可能出現斷網、停電等極端情況，普發實體紙本具有必要性，可有效降低數位落差，確保民眾於關鍵時刻能即時獲取所需資訊，全面提升全民災害應變知能。有鑑於此，內政部也規劃明年中央廣播電台 ・ 4 小時前
因應中俄空間能力 德國政府通過太空安全戰略
汽車、船舶和飛行的導航、衛星電視——在太空實施的破壞會在地球上產生直接影響。為保護衛星和通信安全，德國政府制定了一份太空安全戰略。德國之聲 ・ 21 小時前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 7 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 4 小時前