iPhone 17救了穩懋？ 第三季毛利暴衝原因曝光
砷化鎵大廠穩懋上演大逆轉！歷經連3季虧損後，終於在2025年第三季迎來本業轉正，市場盛傳，這波強勁動能來自iPhone 17新機上市，究竟穩懋是靠哪張「王牌」重返成長管道？
iPhone 17、產品組合助營運走強
穩懋今（30日）召開法說會，公布亮眼的第三季財報，營收達44.9億元，出現久違年、季「雙升」，讓外界關注的是，毛利率暴衝至26.9％，助攻本業轉正，獲利也站上10.7億元，單季EPS 2.52元。
穩懋指出，第三季本來就是美系高階手機（iPhone 17）發表的傳統旺季，客戶備貨如期啟動且產品組合優化，產能利用率從45％提升至60％，讓營收和毛利齊步走高。
穩懋全線產品動起來
這一季的反彈，最大功臣就是新機上市潮。穩懋旗下Cellular PA（射頻功率放大器）受惠iPhone 17與高階Android機同步拉貨，出貨連2季成長；；Wi-Fi PA在Wi-Fi 7規格普及下，銷售動能也持續放大。
成長幅度最驚人的，就是手機3D感測的Optical業務。穩懋透露，主要客戶在第三季集中鋪貨，讓這條業務線季增幅度明顯；連原本預期與第二季持平的Infrastructure（基礎設施）產品，也因AI資料中心與低軌衛星需求發酵，繳出2位數成長成績。
打造3成長曲線攻AI、衛星
面對手機市場帶來即時火力，穩懋持續鎖定iPhone和Android陣營的中高階手機市場，也在打造第2、3隻腳。首先，Wi-Fi 7滲透率提升，帶動營收大幅超越去年；其次，高毛利的Infrastructure（基礎設施）市場，包括AI資料中心光驅動IC、低軌衛星與航太應用。
穩懋指出，憑藉在砷化鎵與氮化鎵領域的實力，在高頻率、高功率應用可維持競爭優勢，像今年Infrastructure營收貢獻已逼近Cellular PA的水準，成為穩懋毛利穩定的關鍵支撐。
穩懋瘦身有功逆轉勝
經歷前幾季的營運低谷，穩懋嚴控資本支出、活化閒置資產、穩住現金流，讓體質逐步轉強。第三季的營運現金流已明顯改善，預期全年資本支出維持在10至20億元，折舊費用也會逐步下降。
展望第四季，穩懋預期在新機銷售延續下，單季營收有望再成長，毛利率維持在26％至29％。對於過去3季營運辛苦的穩懋而言，這場「逆轉勝」，不僅是一場旺季翻身，更是體質調整後的初步成果。
