iPhone 17熱賣 蘋果全球手機銷量今年估將超越三星

[Newtalk新聞] 行政院主計總處周二（25 日）公布 2024 年工業及服務業受雇員工薪資統計結果，雖全體雇員平均薪資有所上漲，但仍有近七成民眾的年薪低於全體平均，創下歷年第二高紀錄。針對大量雇員無法領取平均薪資的問題，主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，可能與高薪群體拉高了平均數有關。 據主計總處最新調查結果顯示，去年全台受雇員工薪資的中位數為 54.6 萬元新台幣、平均總薪資 73.2 萬元，換算月薪為每個月 6.1 萬元，年增 4.03%。不過，全國約 68.75% 的雇員全年總薪資卻低於平均薪資，為開始統計以來第二高，僅低於 2022 年時的 68.91%。 譚文玲指出，高薪群體數據拉高了整體薪資平均數，導致更高比例的民眾被劃歸於「低於平均數」的群體。譚文玲表示，2024 年雇員薪資中位數、平均數的年增幅都比往年更亮眼，推測與基期影響、人工智慧（AI）產業快速發展等原因有關。 若以行業進行類比，具備寡佔性質的金融與保險業、電力與燃氣供應業等，皆擁有較高的中位數薪資，前者薪資中位數為 110.6 萬元；後者為 109.1 萬元。另外，雖然製造業薪資中位數僅為 57 萬元，但

新頭殼 ・ 10 小時前