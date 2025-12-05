iPhone 17現省1310元！Google Pixel 10狂折7000 傑昇雙12特價表來囉

傑昇通信雙12優惠活動開跑，把手機、平板的優惠直接開到最大，不僅有蘋果iPhone 17現折1310元、17 Pro Max現折2410元回饋果粉，還有三星熱銷摺疊旗艦Galaxy Z Fold7及國民機A56，活動期間至全台傑昇通信門市購買，直接用59折起的佛心價入手。

全台最大連鎖通訊門市：傑昇通信表示，Q4向來是年終購物爆發期，歷經黑色星期五、感恩節血拚，以及雙11檔期後，雙12再度接續登場，完全就是年末消費三連擊，更別說緊接而來的聖誕節交換禮物與企業尾牙禮品採購。

傑昇通信祭出雙12年末促銷，首先是蘋果iPhone大降價，iPhone 17（256GB），原價2萬9900元，結帳現折1310元；入手頂規的iPhone 17 Pro Max（256GB）還能再依定價便宜2410元。

三星Galaxy A56（8GB/256GB），原價1萬6990元，結帳下殺59折，只要9990元；摺疊旗艦Galaxy Z Fold7（12GB/512GB）折扣高達1萬7410元，結帳只要4萬9490元，購機再送6個月Google AI Pro擴充功能與2TB雲端儲存空間（價值3900元）。

還有萬元出頭就能買到的AI旗艦OPPO Reno14 F（8GB/256GB），雙12定價再打6折，只要7790元；適合學生與小資族的平價新選擇；三星Galaxy Tab A9+ WiFi（128GB），空機價6590元，買就送原廠書本可立式皮套（價值1490元），回原廠登錄再送另一個可立式皮套（價值$1590元），等於買一送二。

預算有限的朋友也能在傑昇通信雙12找到愛機，外型質感與性能兼具的realme 14（8GB/256GB），限定鐵岩棕，優惠直接切到61折，價格只有7290元；而Google Pixel也沒缺席，新一代拍照AI手機Pixel 10（12GB/128GB）雙12期間直接降價7000元，只要1萬9490元就能買到Google原生系統的順暢體驗。

