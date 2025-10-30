iPhone 17相機功能與拍照錄影實測分享：是今年最超值推薦買的 iPhone 新機
被大家認同為這次 iPhone 年度新機最有誠意的 iPhone 17 大家入手了沒？沒錯，這次 iPhone 17 除了比 iPhone 17 Pro 系列少了一顆長焦段 4x 光學鏡頭之外，其他規格上的差異並不會很明顯（喔，除了那個萬年不變的 USB 2.0 傳輸速度），而且也有前後鏡頭同時錄影功能，真的是相當「划算」選擇！如果您比較沒在用 2x 以上拍照錄影的話，那麼 iPhone 17 無論是在售價以及顏色的選擇上，都會是比 iPhone 17 Pro 系列還要不錯的選擇！
由於入手 iPhone 17 不到幾天，暫時無法分享太多拍照錄影的作品，不過這邊還是快速的分享一下 iPhone 17 的攝像系統規格，以及這週末特別去高雄取景的一些照片給大家！
Center Stage 前置相機
iPhone 17 和 iPhone Air 與 iPhone 17 Pro 系列新機一樣，都是配置升級超有感的 1800 萬像素 Center Stage 前置相機，當我們在做臉部辨識的設定時就馬上有感，畫質真的提升許多！ Center Stage 前置相機在自拍功能時，可以隨時點一下縮放和旋轉畫面，並且有拍照人物居中、超穩定錄影和雙向同拍（甚至可以取代很多前後錄影裝置了），以及視訊通話人物居中功能。
4800 萬像素雙融合相機系統
這次 iPhone 17 帶來像素升級的 4800 萬像素融合主相機和 4800 萬像素融合超廣角鏡頭，提供可自選 24MP 或 48MP 超高解析度照片，並且有新一代人像照具備焦點控制與景深控制、微距攝影。而在錄影功能的部分，提供杜比視界，最高可達 4K (60 fps)，以及最新一代攝影風格。
相機模組設計和上一代一樣，且均為雙鏡頭設計
iPhone 17 配備 4800 萬融合主相機，具備 2 倍光學品質望遠，還有 4800 萬像素融合超廣角相機，與 iPhone 16 的超廣角相機相比，解析度高達 4 倍（超廣角照片解析度預設為 2400 萬像素）。
iPhone 17 也有很好用的相機控制功能（當作呼叫相機APP與快門用不錯）
相機主要功能分享
拍照模式時，預設可以快速切換 0.5x 超廣角光學、1x 光學，以及 2x 變焦模試，JPEG 檔案可調整 2400 或 4800 萬解析度
拍照時數位變焦最高可來到 10x，錄影則為 6x
開啟前鏡頭功能時，有非常實用的「雙向同拍錄影」（雙重鏡頭拍攝）功能，是 iPhone 首次支援同時前後鏡頭錄影，不過可惜無法分別將前後鏡頭錄製的檔案取出，而是只能如上的子母畫面。不過子畫面（自拍）可以任意調整位置，使用上非常的彈性！
實際錄製的影片效果可以參考上面（以 iPhone 17 Pro Max 錄製）
以下為拍照分享
這邊先說明一下，因為網路照片已經過超級壓縮，所以細節無法確實呈現出來，特別是在手機以上的大螢幕瀏覽時）
26mm/24 MP（f1.6 1/60s）；即使用 1x 光學鏡頭拍攝
13mm/24 MP（f2.2 1/60s）；使用 0.5x 超廣角鏡頭拍攝
雖然沒有 4x 光學變焦鏡頭，但是也有 2x 混合變焦拍攝功能，以降低解析度來實現 2x 拍攝物體的需求。26mm/12 MP（f1.6 1/60s），建議拍攝 2x 時將解析度設定成 48MP，這樣拍出來的解析度會比原本預設的 24MP好（像我就忘了調整，嗚嗚）～
26mm/24 MP（f1.6 1/60s）
26mm/24 MP（f1.6 1/60s ）ISO 100
選擇 48MP 細節會大提升，近拍的物體灰塵就能補抓到。26mm/48 MP（f1.6 1/40s ）ISO 125
13mm/12 MP（f2.2 1/40s ）ISO 1000
13mm/12 MP（f2.2 1/60s ）ISO 160 （近拍）
26mm/24 MP（f1.6 1/8850s ）ISO 50
52mm/12 MP（f1.6 1/7042s ）ISO 40 （2x 混合變焦）
26mm/24 MP（f1.6 1/60s ）ISO 125
夜間拍攝
這次 iPhone 新機的夜間攝影效果又大提升了！相信大家都很有感覺！
夜間模式曝光 0.8 秒；26mm/12 MP（f1.6 ）ISO 800
2x 混合變焦效果也很好，但夜間模式曝光時間要比較久，來到 2.7秒，不果可以看到建築物的細節還是很補錯。52mm/12 MP（f1.6）ISO 320
13mm/24 MP（f2.2 1/40s ）ISO 1250
26mm/24 MP（f1.6 1/40s ）ISO 500
26mm/12 MP（f1.6 1/24s ）ISO 400
13mm/24 MP（f2.2 1/60s ）ISO 640
26mm/24 MP（f1.6 1/60s ）ISO 400
52mm/12 MP（f1.6 1/40s ）ISO 320 （混合變焦 2x）
52mm/12 MP（f1.6 1/20s ）ISO 500 （人像模式 2x）
52mm/12 MP（f1.6 1/20s ）ISO 500 （人像模式 2x）
26mm/12 MP（f1.6 夜間模式曝光1s ）ISO 1000
