iPhone 17系列中國賣爆 庫克：本季iPhone需求「前所未有」

Apple公布了2026會計年度第一季的財務報告，整體表現不僅優於預期，更創下公司歷史新高；本季營收達到1,438億美元，較2025年同期大幅成長16%；每股盈餘（EPS）則來到 2.84 美元，年增率達 19%；不僅營收數字亮眼，活躍裝置安裝量也突破25億支，顯示全球使用者對Apple產品的滿意度與黏著度持續提升。

iPhone 迎來史上最強勁的一季

本季財報的最大亮點無疑是iPhone的銷售表現；受惠於iPhone 17系列的強勁需求，iPhone產品線營收高達853億美元，較2025年同期激增 23%；Tim Cook形容本季iPhone的需求是「前所未有」的，不僅在所有地理區域都創下歷史新高，更成功帶動了整體的營收成長；這顯示儘管市場競爭激烈，新款iPhone在相機、效能與AI功能上的升級，依然成功吸引了大量換機潮與新用戶。

大中華區銷售強勢反彈

除了全球市場的普遍成長，Apple在大中華區的表現尤為突出；該地區營收在本季成長了 38%，一掃先前的低迷陰霾；這主要歸功於iPhone 17系列在中國市場的熱銷，被形容為該地區「史上iPhone賣最好的一季」，這項數據有力地反駁了市場對於Apple在中國失去競爭力的擔憂，證明高階iPhone在當地消費者心中仍具有極高的吸引力。

服務營收與股東回饋

在硬體熱賣的同時，Apple包含iCloud、Apple Music、App Store等服務業務也同步創下歷史新高，營收達到300億美元，年增14%；財務長Kevan Parekh指出，強勁的獲利能力帶來了近540億美元的營運現金流，讓Apple能在本季透過股息與股票回購，向股東返還近320億美元；董事會也宣布將配發每股0.26美元的現金股利。

