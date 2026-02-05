iPhone 17與平價新機撐盤 大立光1月營收僅月減2％ 幅度遠低於往年

大立光1月營收出爐，受惠於iPhone 17銷量續旺、平價機種iPhone 17e上市在即有望，大立光1月營收雖然下滑至54.99億元，但月減幅度僅有2％，幅度比起往年多是1成起跳來說，今年的減幅特別少。

大立光董事長林恩平在日前法說會中表示，第一季營收走勢跟往年差不多，2月營收會因農曆年假而進一步下滑，第一季的產能利用率會比第四季低一點，不過價格與良率會比較穩定。



回到原文

更多鏡報報導

砸64.7億元回購庫藏股完畢 均價顯示大立光力挺2400元防線

大立光為什麼急買庫藏股？董座一句話點破大立光委屈

可變光圈、CPO、記憶體漲價衝擊大立光？三大議題董座林恩平法說會親自回應

粗工約人妻「土地公廟激戰」！威脅公開私密片：再來一次