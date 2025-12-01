iPhone 17舊換新、遠傳最高折4萬 Logitech G攜手WeMo打造電競騎士任務
遠傳今（1）日推出「Apple年終壓軸鉅獻」，集結iPhone 17系列、Apple Watch、iPad全系列優惠，從指定資費加碼、新購優惠、舊換新折扣、配件折扣到加值服務最高4個月免費用。
即日起，申辦5G 599/799/999/1199指定資費，搭配iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max或iPhone Air，不僅每月可再享8GB上網量加碼，舊換新最高現折上看4萬元，新機最低0元起輕鬆帶走。同時再加送最高2,000元Apple購物金，加購AirPods Pro 3、指定Apple Watch或指定iPad Air等空機，都能享現金折抵。遠傳同步提供聯名卡最高8%回饋、無卡分期0利率與指定信用卡0利率（遠傳直營門市限定）。
遠傳也推出最輕鬆入手Apple Watch方案，全系列最低0元起就能「戴回家」。無論是入門款Apple Watch 11、SE3，或到旗艦款Apple Watch Ultra 3，搭配遠傳一號多機服務更加發揮Apple Watch LTE版各種功能，遠傳「一號多機無合約優惠方案」首月免月租，次月起僅99元，「一號多機」綁約48個月，每月僅199元，手錶直接現折4,500元。
想購入iPad提升學習力、工作效率或創造力，趁年終優惠，申辦遠傳指定iPad專案，有機會將AirPods 4或Apple Pencil Pro以0元起帶回家，再同步祭出全新iPad Pro舊換新加碼1,000元的超值優惠。準備入手最新AirPods Pro 3？遠傳同步祭出超殺優惠，搭配5G指定方案最低只要0元就可以帶回家。
計畫入手空機？遠傳加碼送出千元精品好禮。即日起於全台遠傳實體門市購買iPhone 17全系列、iPhone 17 Pro 256GB或iPhone 17 Pro Max 256GB空機，即可獲得市價1,790元的「XTREM極稚百變易印殼」，可依心情自由更換圖片，打造專屬iPhone的每日OOTD，讓手機也能隨穿搭變換風格。同時也祭出多款周邊配件優惠，包含滿電禮盒與指定品牌殼貼組最低57折起、Apple指定三防配件75折起，並推出新品百變殼加購現折300元。
Logitech G首次攜手共享移動品牌WeMo推出期間限定「電競騎士任務」，即日起至12/31，邀民眾擔任城市玩家展開街頭城市尋「禮」，完成即有機會獲得Logitech雙品牌代言人李珠珢與LOGI PLAY形象大使冼迪琦（小迪）限量開廂禮、珠珠大鼠墊和小迪簽名寫真。
WeMo城市尋禮：尋找Logitech G X WeMo限定SKIN車款，即有機會獲得限量珠珠款或小迪款開廂禮吊飾（隨機發送）。
限定回饋禮：憑車廂內折價券至全台Logi Store旗艦館消費電競品項滿3,690元，即贈獨家限量珠珠款或小迪款金屬吊飾（隨機發送）。
騎乘打卡抽好禮：凡完成騎乘拍照打卡，標記指定文字可抽珠珠大鼠墊（限量3名）或小迪簽名寫真（限量3名），詳見WeMo官網。
滿額登錄送：凡於旗艦店或官網購買電競品項滿3,690元，並登錄發票，即可抽珠珠簽名滑鼠（限量1名）或珠珠簽名明信片（限量1名）；滿 8,000元即可登錄送MINIROLL攜帶式藍牙喇叭（價值2,190元，顏色隨機）。
羅技也在年末推出連串主題活動，即日起至12/28消費可享Logitech「全民普發相挺」活動，以及12/15至12/28期間限定「星願聖誕」滿額贈好康優惠，最高可抽價值破萬元好禮。
BenQ推出全新Mini LED量子點遊戲Google TV S-960與J-770系列，獨家「雙重AI畫質演算」，大幅提升明暗層次與細節表現，帶來更具臨場感的視覺體驗。其中S-960系列更搭載「天空聲道喇叭」，展現亮暗俱佳的遊戲畫面及清晰音效；全新「Game Zone 2.0遊戲中控台」可快速調整遊戲設定，搭載BenQ獨家遊戲特調APP，熱門遊戲一鍵套用專家特調參數，快速進入最佳化遊戲世界。
S-960系列含85、65型兩尺寸，將於2025/12/22正式上市，建議售價S85-960 : $79,900 / S65-960 : $49,900。J-770系列含75、65、55型三尺寸，於2025/12/01正式上市；建議售價J75-770 : $49,900 / J65-770 : $37,900 / J55-770 : $27,900。
購買全新遊戲Google TV系列J-770 75型、65、55型產品或S-960 85型、65型產品，於2026/02/28前購買隨貨即贈固定式壁掛架，指定通路再贈基本壁掛安裝。
另，為促進科技與社會發展的良性循環，vivo響應聯發科技，參與其所舉辦的「智在家鄉」數位社會創新競賽，倡議「運用數位科技解決社會問題，為家鄉做一件事。」鼓勵社會大眾以科技回應社會需求，打造更具影響力的創新解方。
隨著AI、MR與影像技術快速進化，vivo正推動影像體驗從「好畫質」邁向「高互動、沉浸式」的新世代，加上多年來，vivo與聯發科技在行動影像、AI與終端應用領域深度合作，奠定了雙方共同推動科技向善的堅實基礎，因此，今年雙方決定更進一步，將技術優勢延伸至社會創新領域，共同加速優質解方落地。
為鼓勵更多以科技回應社會需求的創新行動，vivo提供價值20萬元的多台vivo X300旗艦手機作為支持，期盼獲獎團隊能以vivo頂尖的蔡司影像與AI能力，捕捉更深刻的故事，開拓遠超所見的視野。
