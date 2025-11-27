iPhone 17賣翻！ 蘋果奪手機出貨王14年來首超三星
iPhone 17 系列銷售亮麗，根據市調機構CounterPoint Research預估，蘋果今年智慧手機出貨量將超越三星，14年來首次奪下全球第一。
根據統計，iPhone 17在美國推出後四周的銷量，比 iPhone 16系列高出 12%，在中國大陸市場，也比前一代高出18%，預計蘋果今年將出貨約2億4千3百萬支，超過三星的2億3千5百萬支，市占率分別是19.4%和18.7%。
iPhone 17賣翻天，蘋果14年來首度超越三星，奪下年度龍頭寶座，雖然出貨量不等於銷售量，但反映手機製造商對需求的預期，尤其美中關稅戰休兵，蘋果受衝擊低於預期，不僅今年可望登上手機王，在2029年前可望保持智慧手機市場龍頭地位。
至於三星想要奪回榜首變數多，不僅因為蘋果長期優勢明顯，中低階智慧手機市場還面臨大陸業者的強力挑戰。
其他人也在看
攜手Bose聯合調音！POCO F8 Series台灣售價出爐、明天開賣
POCO於今（26）日在峇里島舉辦國際發佈會，正式發表POCO F8 Series。POCO F8 Ultra首發Snapdragon® 8 Elite Gen 5旗艦處理器，首次聯手知名品牌Bose 聯合調音，配置三顆喇叭、2.1 聲道對稱立體聲及重低音喇叭；POCO F8 Series 首次搭配5倍潛望長焦鏡頭等。台灣市場緊跟國際腳步將於明日開售，於11月27日上午10:00起至12月12日止三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
華為Mate X7折疊旗艦手機亮相、厚度僅4.5mm、IP59防水，同步推出MatePad Edge 2-in-1平板筆電
華為除了公布Mate 80系列手機外，更端出了兩款重磅新品：新一代大尺寸雙折疊旗艦手機Mate X7，以及試圖重新定義2-in-1裝置的MatePad Edge。Mashdigi ・ 1 天前
榮耀500系列揭曉，外觀堪稱為「iPhone Air 2」、塞入8000mAh電池與最高Snapdragon 8 Elite處理器
榮耀 (HONOR)稍早發表全新榮耀500與榮耀500 Pro兩款手機，外觀設計明顯「借鑑」蘋果今年推出的iPhone Air，但是在僅有7.75mm厚度機身額外加入長焦鏡頭，幾乎堪稱為「iPhone Air 2」。Mashdigi ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電優良供應商 九台廠上榜…家數為歷年最多
台積電昨（26）日公布2025年優良供應商名單，合計30家入列，包括萬潤、長春石化、中鋼構、志聖、健策、帆宣、大三億營造...聯合新聞網 ・ 2 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 22 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
高雄藝術家「花生木雕」太逼真！ 寄日本參賽遭海關誤扣
67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後...CTWANT ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 16 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 2 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 1 天前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 1 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 17 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 22 小時前
黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」
台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%
隨著年齡增長，不少人開始面臨腰圍增加、血壓波動、血糖升高等「中年三高」問題，而這些症狀背後常隱藏著一個無聲的健康威脅。對此營養師建議，可以從選對食物下手，並最新研究顯示，指出酸甜可口的「藍莓」是超級水果，可能成為對抗代謝症候群的天然利器，且豐富的花青素與多酚成分，為健康提供多層次守護！三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前