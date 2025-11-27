iPhone 17賣翻！ 蘋果奪手機出貨王14年來首超三星

蘋果今年智慧手機出貨量將超越三星，14年來首次奪下全球第一。（圖：蘋果網站）

iPhone 17 系列銷售亮麗，根據市調機構CounterPoint Research預估，蘋果今年智慧手機出貨量將超越三星，14年來首次奪下全球第一。

根據統計，iPhone 17在美國推出後四周的銷量，比 iPhone 16系列高出 12%，在中國大陸市場，也比前一代高出18%，預計蘋果今年將出貨約2億4千3百萬支，超過三星的2億3千5百萬支，市占率分別是19.4%和18.7%。

iPhone 17賣翻天，蘋果14年來首度超越三星，奪下年度龍頭寶座，雖然出貨量不等於銷售量，但反映手機製造商對需求的預期，尤其美中關稅戰休兵，蘋果受衝擊低於預期，不僅今年可望登上手機王，在2029年前可望保持智慧手機市場龍頭地位。

至於三星想要奪回榜首變數多，不僅因為蘋果長期優勢明顯，中低階智慧手機市場還面臨大陸業者的強力挑戰。