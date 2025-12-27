iPhone 17輸了！2025最佳AI手機網友票選冠軍是它
【記者趙筱文／台北報導】2025年度最佳AI手機揭曉！由台灣知名科技網站《SOGI 手機王》舉辦的「SOGI 2025 年度調查」公布票選結果，三星Galaxy S25系列以微幅差距擊敗多款旗艦，奪下「最佳 AI 應用手機」冠軍。
在生成式AI已成為手機選購核心指標的今年，S25系列憑藉更貼近日常的Galaxy AI玩法與Google Gemini深度整合，成為消費者公認「最實用的AI手機」。
調查指出，S25系列與Gemini的搭配，讓AI不再只是功能展示，而是能直接融入操作流程，包括即時總結、跨App協作、語音助理與影像處理等，讓不少用戶感受到「手機真正變聰明」。此外，三星在跨裝置AI生態上的整合度，也成為本次奪冠關鍵。
值得關注的是，本次調查同步揭露使用者行為變化，有超過半數台灣用戶每天至少使用一次AI，甚至近四成會「主動下載AI應用程式」。這顯示AI已從過去的附加功能，正式成為左右使用習慣的核心技術。也因此，手機競爭焦點從硬體堆料轉向「AI夠不夠好用」。
外界認為，今年的票選結果呈現AI手機市場的明確分水嶺，已不再是誰搭載AI，而是誰能讓AI在日常生活中真正派上用場。隨著各品牌投入更多軟體更新、模型協作與跨平台串接，2026年的AI手機戰將更集中在「體驗差異」而非「功能數量」。相信最終贏家，也將是能讓複雜功能變簡單、讓消費者真正省時省力的那一方。
