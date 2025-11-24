iPhone 17配件推薦清單：村上隆x CASETiFY聯名登場、防摔手機殼保護貼、掛繩怎麼選？10年果粉親測｜揪愛Mei推好物

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

換蘋果iPhone 17手機的人，周邊配件都買齊了嗎？手機殼、掛繩、保護貼怎麼挑，才不會花大錢卻沒保護力？「揪愛Mei」身為資深果粉，從iPhone 5一路用到iPhone 16，誠實說手機螢幕從沒摔破過，這10年每一代iPhone都會買上原廠手機殼，想耍時髦時就會挑明星同款的CASETiFY聯名款。至於螢幕保護貼，今年要選抗反射鍍膜貼才不會白花錢。想要時尚、耐用又安心的iPhone 17手機殼，「揪愛Mei」已幫你準備好最新攻略，讓你的iPhone都能「代代平安」。

📌iPhone 17手機殼怎麼選才防摔？資深果粉教你不踩雷

iPhone 17來了，手機殼打算買哪一款？副廠便宜又繽紛讓你好心動？等等！先收回要下單的手手，「揪愛Mei」一定要來跟大家說說怎麼挑iPhone手機殼保護力才會好。首先，先來猜一猜手機最容易從哪裡破裂？答案就是四個邊角，只要一個手滑，就會噴掉萬元維修費，如果是這樣不如就買一款手感好、包覆性高的手機殼。

「揪愛Mei」從iPhone 5的年代開始就已經是Apple原廠保護殼的忠實粉絲，至今沒有任何一代手機有摔裂過。仔細觀察Apple原廠殼的優勢：首先一定是手感超好，其中除了某一代的編織殼真的很掉漆以外，其他像是矽膠殼表面不會黏手或沾灰，長時間握持就是舒適。

而保護力的部分，原廠殼在孔位與按鍵回饋細節上超級完美，可以完整的貼合機身，此外，認真看會發現，原廠殼裝上去會比螢幕和相機稍微高一點點，讓你就算是手機正面跌落也能Safe！強烈建議一定要挑選四個邊角都包好包滿的款式，會更安心。

還有超重要優勢就是MagSafe相容度，「揪愛Mei」也曾經被可愛的外殼給吸引，但我更需要MagSafe，用了很多款MagSafe保護殼，只有原廠殼磁力最讓我滿意，磁圈設計最精準，直接「啪」就能吸上去充電，或是吸在支架上，不用擔心沒對準滑掉。最後一定還是要先提醒，Apple原廠殼就是沒有要給你裝墊片、螢幕貼等等，所以即便超薄的墊片都會讓手機突出手機殼，喪失原廠殼完美設計的保護力。

🔥iPhone 17原廠手機殼推薦首選🔥

📌斜背掛繩會讓手機飛出去？蘋果首款原廠掛繩有何不同

台灣超夯手機掛繩，「揪愛Mei」為了跟上大家也用了好幾款，但我又是原廠殼的忠實用戶，加了墊片掛勾後螢幕就超出手機殼，用起來非常不安心，所以以前都會特別為了掛繩換手機殼。終於啊～Apple聽到台灣人的心聲了，今年推出官方原廠的斜背掛繩供大家挑選！

Apple斜背掛繩的兩端分別固定在蘋果專用手機殼兩側的掛繩孔位上，用掛繩上的不鏽鋼調節扣，能調整掛繩長度到適合的位置，長度可在108公分到208公分之間調整，重點是，掛繩中間嵌入軟性磁鐵，可以把兩側掛繩固定，不會滑來滑去或是冒出一大段繩子。當然，市面上也有許多掛繩選擇，但「揪愛Mei」要提醒大家，手機都捨得花好幾萬買了，手機殼、掛繩的錢絕對不要省，完美相容才會比較保險啦！

📌 村上隆x CASETiFY: FLOWERS BLOOM 限量登場

第三波登場！FLOWERS BLOOM 系列是 CASETiFY 對村上隆經典花朵的致敬之作，全新系列推出多款配件，流線手機殼、盲盒手機殼、FLOWERS磁吸無線充電盤、SMILE手機殼等等人氣夯品，向這朵享譽全球的文化符號致意。

📌Lisa、張員瑛、李洙赫都在用！CASETiFY韓星同款手機殼哪裡買？

除了原廠殼，「揪愛Mei」也超推明星同款的CASETiFY手機殼。只要在IG上看到自拍時鏡子反射的手機殼相機邊有一圈英文字，十之八九就是CASETiFY，該品牌也是社群平台上最多明星使用的手機殼品牌。

CASETiFY最新推出的iPhone 17保護殼很猛，加入全新的Duo-Lock™專利技術，讓手機殼邊框大幅升級更結實，不怕鬆脫或斷裂。防摔力也升級，像強悍防摔殼系列可承受2.5公尺的跌落測試，終極款甚至6.5公尺摔落都沒事，對於常手滑的人超安心。此外，CASETiFY還推出了亮面殼，有50種顏色、300多種圖案可挑選，都可客製化專屬自己的手機殼。

如果想和韓星BLACKPINK Lisa、aespa Ningning同款，可以用童趣可愛風格的天線寶寶CASETiFY聯名系列；另外，新生代韓國人氣女團IVE 張員瑛現正使用的美樂蒂 & 酷洛米週年慶CASETiFY聯名系列，也非常卡哇伊。近期剛來台舉辦見面會的Super Junior 東海則是選用哆啦 A 夢CASETiFY聯名系列中的Custom Doraemon Case；「江南太子」李洙赫喜歡的款式就跟他的私服一樣，是簡約風格的黑色波紋手機殼。小小提醒，這些明星款式目前大都是iPhone 16的規格，iPhone17全系列機型都會陸續上架。

🔥CASETiFY手機殼推薦🔥

人氣IP聯名系列

經典波紋系列

📌iPhone 17保護貼會影響抗反射？3C達人闢謠了

「揪愛Mei」也發現最近傳出「蘋果官方建議不要貼保護貼」的訊息，先說，這是錯的啊！「揪愛Mei」也問過了專家，知名科技YouTuber 3C達人Tim哥說

已經確認過，蘋果官方根本沒有說iPhone 17不建議貼膜或貼保貼的公開說法。

所以大家拿到新手機還是貼一下螢幕保護貼比較安心。同時也提醒，因為iPhone 17全系列螢幕有7層抗反射鍍膜，是直接融合在螢幕表面，不是在外層貼上一層AR膜而已，因此若要換這代iPhone 17，大家要選擇「有抗反射鍍膜保護貼」會更好喔！

🛒iPhone 17保護貼推薦

