iPhone 17鏡頭那一塊要幹嘛？鏡頭蓋貼紙成最新自拍潮流，韓妞都在玩客製化美學

GD最近分享了一則iPhone 17 Pro合作的看板廣告影片，展示了iPhone 17 Pro最新設計的鏡頭蓋上貼著他Übermensch是世界巡演主題貼紙，瞬間在網路上引發雙方聯名合作的討論，雖然目前合作沒有任何下文，不過「鏡頭蓋貼紙」的熱潮已開始慢慢延燒！

GD與iPhone 17 Pro看板引爆鏡頭貼紙風潮

GD《Übermensch世界巡迴演唱會》話題不斷，近期他更是在Instagram上曝光一段疑似與Apple展開合作的看板廣告影片而引起全網熱議，影片中廣告看板以iPhone 17 Pro最大亮點的「鏡頭背蓋」為主，搭配上許多Übermensch巡演周邊貼紙，這個影片的發出後，也讓這股貼紙創意成為熱潮。

韓星們陸續跟上

不少已經搶先換上iPhone 17 Pro的韓星們也紛紛在自拍照中曬出自己的鏡頭蓋創意，風格可愛又強烈的Lisa鏡頭背蓋就像她活潑個性的延伸，不僅三個鏡頭以水鑽環繞，背蓋上更是貼滿各式可愛的貼紙，展現極繁風格的特質，而Jennie則是搭配了手機的冷調銀色系，以簡約的貼紙為主。

Jisoo雖然也是銀白的手機色系，不過因為搭配上粉紅色的手機殼，與簡單的三個草莓貼紙，看起來有著甜美的女孩風格，而朴圭瑛同樣也是簡單可愛的圖樣展現自己的喜好，也讓手機在自拍照中成為整體風格的一部分。

怎麼貼才時髦？教你鏡頭貼紙技巧

1.小貼紙比大貼紙，基本上3～6個是視覺上比較剛好的程度

2.色系呼應：可以跟手機殼色系或穿搭風格互相搭配，會更有整體感

3.高級感貼法：素色手機殼搭配小巧、色系不要太過繽紛的貼紙款式

有了鏡頭背蓋貼紙的玩法，iPhone 17 Pro原本不受太多人待見的鏡頭區塊現在有了更多可以個人化的發揮空間，讓手機成為自身風格的延伸，換了手機的你也趕快貼起來吧！





