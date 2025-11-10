iPhone 17 系列熱銷拉抬買氣，中國智慧型手機市場 Q4 開紅盤逆轉頹勢

受到經濟環境不振影響，2025 年第三季中國智慧型手機市場延續疲軟走勢，銷售年減 2.7%。不過情勢在第四季初出現明顯反轉，隨著 Apple 推出 iPhone 17 系列，加上中國品牌旗艦機集中上市，10 月前兩週銷售年增率攀升至 11%，展現買氣回升跡象，市場動能正在醞釀回溫。

OPPO 成為本季最大贏家，年增 2.1%，其副品牌 OnePlus 的 Ace 5 與 13 系列憑藉遊戲效能與簡約設計吸引年輕族群，強化整體品牌成長力道。小米也不遑多讓，年增 1.1%，主力機種 Redmi Note 15 與 K80 系列維持穩定銷售，而 9 月底推出的小米 17 系列亦成功搶佔高階市場關注，特別是 17 Pro 與 Pro Max 版本反應熱烈。 vivo 雖市佔下滑至 18.5%，但靠著多元產品線穩住領先優勢，包含 S30、X200s 與新推出的 Y500 系列均為銷售主力。華為方面，Mate 70 與 Pura 80 表現不如前代，不過 Nova 14 系列維持穩定銷量，挑戰仍來自於採用新系統 HarmonyOS NEXT，尚未建構起完整生態。

相較之下，榮耀在第三季表現相對低迷，年減 8.1%。但其入門 X70 系列主打 8,300mAh 超大電量與快速充電，仍在特定價位帶保有競爭力。榮耀也積極布局 AI，期望從傳統手機廠轉型為聚焦 AI 裝置的品牌。

Apple 的 iPhone 17 系列無疑是第四季最關鍵的成長動能。儘管上一代 iPhone 16 銷售力道明顯轉弱，iPhone 17 系列上市後迅速引爆話題與買氣。基本款提升至 256GB 儲存空間、定價不變，讓消費者感受更高性價比。根據 Counterpoint 的分析資料，9 月期間 iPhone 17 銷量幾乎是去年同期 iPhone 16 的兩倍；10 月進一步由 Pro 機型接棒，年增幅度達六成以上。

隨著高階與中階市場同步升溫，Counterpoint 分析師認為第四季競爭將趨白熱化，不僅有望拉抬整體銷售回升，也可能重塑品牌間市佔格局。

