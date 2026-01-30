受惠於iPhone 17系列強勁的換機需求，加上中國市場回溫與服務營收助攻，蘋果今日 (1/30) 公布的2026財年第一季財報 (截至2025年12月27日)繳出令人驚豔的成績單。

iPhone 17帶動營收！蘋果營收破1437億美元、創歷史新高，但新機價格可能受記憶體短缺產生波動

蘋果財報顯示，上一季營收達1437.6億美元，相比去年同期增加16%，創下單季歷史新高。淨利則來到421億美元，相比去年同期增加19%。其中，iPhone產品線營收更成長至852.7億美元歷史高點，顯示即便高階機種售價突破1000美元，消費者依然買單。

iPhone 17熱銷，中國市場強勢反彈

蘋果執行長Tim Cook在財報會議中指出，iPhone的需求簡直令人震驚，更說明iPhone 17系列成為至今為止最受歡迎的iPhone機種，帶動全球各地區的營收成長。

值得注意的是，先前一度疲軟的中國市場在上一季內出現爆發性成長，營收達255.2億美元，相較去年從其成長幅度達38%，顯示蘋果在當地的品牌吸引力與促銷策略奏效。

此外，服務項目營收也創下300億美元新高，相比去年同期增14%，持續扮演蘋果獲利的第二隻腳。不過，Mac與穿戴裝置則分別出現7%與2%的小幅衰退。

關鍵問答：記憶體成本與AI佈局

在財報會議後的問答環節中，針對近期供應鏈傳出記憶體短缺可能導致成本上升的問題，Tim Cook也做出回應。他坦承，確實觀察到記憶體零組件面臨供應吃緊的狀況，這在短期內可能會對產品成本結構造成一定壓力。雖然蘋果擁有強大的供應鏈議價能力，但若趨勢持續，未來不排除會反映在部分產品的定價策略或毛利率波動上。

而整場會議的另一個焦點，則是蘋果與Google在AI領域的合作。

Tim Cook解釋，蘋果選擇與Google合作，是因為評估Google的AI技術能為「Apple Foundation Models」提供最強大的基礎能力。

針對隱私疑慮，Tim Cook強調蘋果的AI運作邏輯依然是以「裝置端運算」 (On-device)為優先。當需要更強大算力處理複雜任務 (如更個人化的Siri互動)時，會透過 「私密雲端運算」 (Private Cloud Compute)架構來執行Google的Gemini模型。

意味用戶數據在雲端處理時依然受到蘋果的隱私協議保護，不會被用於訓練Google的模型。

同時，Tim Cook也重申這是一種「協作」關係，蘋果未來仍會持續推動、優化自有AI模型，與第三方模型並行，以提供最佳的使用者體驗。

