iPhone 17 Pro再傳災情！他用濕紙巾擦「宇宙橙」竟掉色

有用戶反映原本亮眼的橘色竟因清潔動作而幾乎全數被擦掉。（圖／翻攝自X@Rui35052730）





蘋果今年9月推出的iPhone 17 Pro系列，以全新「宇宙橙」配色掀起討論。然而近期卻陸續傳出變色與掉漆情況，甚至有用戶反映原本亮眼的橘色竟因清潔動作而幾乎全數被擦掉，引發網友熱議。

根據外媒《Wccftech》、《IBTimes》報導，多名國外用戶分享手中iPhone 17 Pro出現異常變色，有機身由橘色轉為粉紅、接近「玫瑰金」的案例。

而近日另一張災情照更在社群平台X引爆關注，一名iPhone 17 Pro Max用戶僅以濕紙巾擦拭手機，結果導致大範圍塗層剝落，鏡頭模組周圍及側邊按鍵更是幾乎完全露出金屬本色，程度嚴重到讓不少網友質疑「真假性」。

儘管部分網友認為照片可能遭到加工，但也有人向AI求證，AI的回應指出，若使用含有雙氧水或高濃度酒精成分的濕紙巾，確實可能加速外殼塗層分解，導致掉漆。

蘋果官方其實早在清潔指南中提醒，用戶應避免使用含「強烈化學成分」的清潔用品，因為此類成分往往是專門用來分解塗層，可能對機身造成不可逆損害。目前除了該名用戶的極端案例外，尚未有大規模iPhone 17 Pro相關災情傳出。

外媒也指出，現階段只能視為個案，使用「宇宙橙」配色的用戶無需過度擔心，但清潔時仍應避免使用具腐蝕性的濕紙巾或清潔劑，以免造成不必要的損害。

