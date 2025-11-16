iPhone 17 Pro宇宙橙「濕紙巾一擦就掉漆」 網友質疑造假

有外國網友用濕紙巾擦手機外殼竟掉漆。 （圖／翻攝X／＠Rui35052730）

蘋果最新推出的iPhone 17 Pro系列再度引發話題。原本備受矚目的「宇宙橙」配色，近日卻接連傳出變色與掉漆案例，甚至有用戶發現手機外殼顏色竟轉為類似「玫瑰金（Rose Gold）」的粉紅色，引起廣大網友熱議。

根據外媒報導，一名國外網友在社群平台X上分享照片指出，當地有使用者以濕紙巾清潔iPhone 17 Pro Max，結果竟導致機身大面積掉漆。照片中可見，原本應呈現橘色金屬質感的外殼，在鏡頭模組周圍及側邊按鍵區域幾乎只剩下金屬本色，僅有少許橘色塗層殘留，整體觀感大受影響。

這張照片曝光後立刻引發網路熱議。不少網友對掉漆程度感到不可置信，質疑照片真實性，留言表示「我不認為這是真的」。然而，也有網友將該照片交由AI工具判別真偽，AI結果顯示照片為真，並指出若濕紙巾中含有雙氧水或酒精等化學成分，確實可能對塗層造成破壞。

對此，Apple官方早有提供使用建議，強調不應使用含強烈化學物質的清潔劑或溶劑清潔iPhone外殼，否則可能導致表面塗層損傷。針對該起事件，科技媒體《Wccftech》報導也指出，目前並未收到其他iPhone 17 Pro系列用戶出現相同狀況，暫時研判為個別案例。

