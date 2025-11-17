iPhone 17 Pro爆掉漆慘劇！濕紙巾一擦「宇宙橙」秒變禿

蘋果於今年9月推出的iPhone 17 Pro系列，以全新「宇宙橙」配色成為市場焦點，然而這款備受矚目的新色近期卻頻傳災情。繼先前出現機身由橘色轉為粉紅色、類似玫瑰金的變色案例後，最新一起掉漆事件更是震驚果粉社群。

根據外媒《Wccftech》及《IBTimes》報導，一名國外網友在社群平台X分享了令人震驚的照片。該用戶表示，當地有人僅使用濕紙巾清潔iPhone 17 Pro Max，結果導致機身大範圍掉漆。從照片中可以清楚看見，原本應該呈現橘色金屬質感的外殼，在鏡頭模組周圍及側邊按鍵區域幾乎完全露出金屬底色，僅剩少許橘色塗層殘留，整體外觀受到嚴重影響。

廣告 廣告

這張災情照片曝光後立即在網路上引發激烈討論。由於掉漆程度相當嚴重，許多網友對照片真實性產生質疑，紛紛留言表示「我不認為這是真的」、「這是真的嗎」。為了驗證照片真偽，有網友將照片提交給AI工具進行判別。AI分析結果顯示照片為真，並指出若濕紙巾中含有雙氧水或高濃度酒精等化學成分，確實可能對iPhone的外殼塗層造成破壞，導致塗層剝落。

針對此次事件，蘋果官方其實早在產品清潔指南中明確提醒消費者，應避免使用含有強烈化學成分的清潔劑或溶劑來清潔iPhone外殼。官方強調，這類化學成分往往是專門設計用來分解塗層，若使用不當可能對機身造成不可逆的損害。

科技媒體《Wccftech》在報導中指出，目前除了這起極端案例外，尚未接獲其他iPhone 17 Pro系列用戶出現相同狀況的報告，初步研判應屬個別案例。外媒也提醒，現階段使用「宇宙橙」配色的用戶無需過度擔心，但在日常清潔保養時，仍應特別注意避免使用具有腐蝕性的濕紙巾或清潔劑，以免造成不必要的損害。

此次事件也再次提醒消費者，在清潔高價電子產品時應格外謹慎，選擇適當的清潔工具與方法，避免因清潔不當而造成產品外觀受損。

更多品觀點報導

8大公股行庫力挺普發現金！臺企銀加碼抽2萬 華銀、合庫抽iPhone 17

華南銀挺普發1萬！登記入帳選華銀 加碼抽10支iPhone 17

