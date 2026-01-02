iPhone 17 Pro現省近3千！傑昇2026首波超殺特價 一表掌握
傑昇通信「2026新年首波快閃」活動登場，即日起至1月4日止，iPhone 17 Pro現省近3千元，三星Galaxy Z Fold7現省近1.8萬、OPPO Reno15系列新機開賣豪禮相送，要讓全台消費者感受滿滿誠意。
定價3萬9900元的熱銷人氣王iPhone 17 Pro（256GB），傑昇通信不囉唆，結帳直接折2910元；原價2萬9900元的iPhone 17（256GB），同樣祭出2410元購機降價優惠。
甫推出的AirPods Pro 3買氣居高不下，傑昇也降到6990元的超甜價。
另外，OPPO推出全新Reno15系列，包含Reno15 Pro Max、Reno15 Pro，以及Reno15、Reno15 F，售價1萬3990元起，到傑昇通信購機，可享舊換新最高3千元回饋、配件金1千及刷卡六期0利率，回原廠登錄送螢保1年+延保6個月（價值5000），再抽OPPO Buds 3 Pro（價值1499）、OPPO Pad 3柔光版（價值1萬7990）及萬元7-11禮券。
活動期間至傑昇通信門市買GalaxyS25（12GB/256GB），直接67折，僅需1萬8790元即可入手，現省超過9千元；若想入手Galaxy Z Fold7（12GB/512GB），空機更是現省1萬7910元，還能額外獲得價值3900元的原廠好禮，包含六個月Google AI Pro擴充功能與2TB雲端儲存空間。
如果偏好高性價比的國民機款，三星Galaxy A56（12GB/256GB）新年快閃活動價下殺6折，傑昇空機只賣1萬790元；大螢幕商用平板三星Galaxy Tab A11+ WiFi（6GB/128GB），只要5790元，傑昇就讓你帶走，購機額外再送價值1590元的原廠書本可立式皮套。
