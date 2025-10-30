iPhone 17 Pro現省1千！傑昇「不給糖就降價」 萬聖節特價表真香
傑昇通信本週末推出「萬聖節限定快閃」活動，從今天起一路狂歡到11月2日，讓你不用費心變裝，不用排隊嚇人，只要走進全台傑昇通信門市，購買指定品牌手機，最高享有破萬元的專屬折扣，像是iPhone 17 Pro（256GB），購機現折1010元，iPhone 17 Pro Max（256GB） 降價510元。
一向很會應景推活動的傑昇通信，這回喊出：「來傑昇，不給糖、直接降價給你！」，除了蘋果新機，也祭出各大廠牌手機特價，像是摺疊旗艦機三星Galaxy Z Flip7，萬聖節期間至傑昇通信購買12GB/256GB容量，即可現省1萬1910元，超值特惠價只要2萬3990元。
vivo X200 FE最低只要1萬7690元（原價2萬6990元），限時直降9300元，讓民眾省更多，荷包完全沒壓力。
傑昇還打出超值手機、平板通通免萬元，像是主打OPPO A5 Pro（8GB/256GB），原價9490元，萬聖節期間只要6090元；還有Redmi Pad 2 Pro（6GB/128GB），只要7990元。
OPPO Reno14 F（12GB/256GB），這次下殺64折，不到9千就能買到；三星Galaxy A36（8GB/256GB）空機破盤價9890元，換算下來購機66折。
