iPhone 17 Pro系列也飄「徠味」？徠卡推LUX專用手機殼

徠卡相機公司正式發佈適用於iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max的全新徠卡LUX手機殼，延續了將標誌性設計與卓越的攝影精準性融入移動影像領域的願景。此款精巧細緻的皮革手機殼專為無縫匹配徠卡LUX手柄而設計。

徠卡推出LUX專用皮革保護殼、支援磁吸手柄。（圖／品牌業者提供）

徠卡相機公司說明，全新徠卡LUX手機殼選用優質黑色皮革，搭配精密加工的黑色鋁製按鍵，彰顯對時尚的追求與對攝影的熱忱。內包覆含環保再生材質的超細纖維面料，為iPhone提供柔軟安全的緩衝保護。內置MagSafe技術，可與徠卡LUX手柄快速穩固結合，確保隨手拍攝時的穩定性。

徠卡LUX手機殼即日起在部分徠卡專賣店、徠卡線上商店以及授權經銷商處正式發售，官方售價NTD 3,250元。

徠卡LUX手機殼可快速吸附LUX手柄，提高拍攝穩定度。（圖／品牌業者提供）

此外，傑昇通信搶攻春節連假商機，年前再展新門市，宣布進駐新竹縣新豐鄉，新門市「新豐建興店」2/6起試營運至2/8止，特別啟動「插旗展店三連發」全台門市快閃活動。

傑昇通信「插旗展店三連發」優惠機型。（圖／品牌業者提供）

在本次「插旗展店三連發」快閃促銷活動中，傑昇通信大推iPhone 17 Pro Max（512GB），結帳現折3,310元的特殺優惠。空機價不到兩萬的標準版iPhone 15（128GB）打88折，特價19,290元。AirPods Pro 3活動期間同步下殺，原價7,490元，現在只要6,690元就能帶回家。

針對三星，傑昇通信也釋出年節優惠，購買三星Galaxy A56（12GB/256GB）下殺58折；Galaxy S25 Ultra（12GB/512GB）原價47,900元，快閃價32,990元，結帳現省14,910元，還有原廠登錄抽獎活動加持，於2/28前購機並回三星原廠官網登錄，就有機會抽中Samsung Wallet悠遊卡加值金8,888元回饋。

另有三星Galaxy A07（4GB/128GB）原價5,990元，現在4,990元就能帶回家；OPPO Reno14 F（12GB/256GB）快閃限定價7,990元。

